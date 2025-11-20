Başsavcılık isim isim açıkladı: İşte hakemlerin oynadıkları bahisler

Başsavcılık isim isim açıkladı: İşte hakemlerin oynadıkları bahisler
Yayınlanma:
Bahis skandalında flaş raporlar ortaya çıktı: Başsavcılık, bahis oynayan hakemleri isim isim açıkladı. İşte oynanan bahisler...

Türkiye'de bahis skandalı yaşanırken, MASAK raporu da ortaya çıktı.

147 hakemin genel olarak Misli, Nesine, Tuttur, Oley, Bilyoner ve Milli Piyango gibi şans oyunları sitesine yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin 837 TL'lik giriş-çıkış işlemleri olduğu görüldü.

İşte en çok bahis oynayan 3 hakemin isimleri: MASAK raporuna göre hakemler 21 milyon liralık işlem yapmışlarİşte en çok bahis oynayan 3 hakemin isimleri: MASAK raporuna göre hakemler 21 milyon liralık işlem yapmışlar

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER İSİM İSİM AÇIKLANDI

Başsavcılık, bahis oynayan hakemleri ve oynanan miktarları tek tek açıkladı.

İşte MASAK analiz raporu:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/83127 soruşturma sayılı kamuoyunda Hakemlerin bahis sitelerine üyelikleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında;

01.10.2025 tarihinde TFF tarafından Sportoto Teşkilat Başkanlığına lisanslı 573 hakem ile ilgili bahis sitelerine üyelikleri olup olmadığı yönünde bilgi talebinde bulunulmuştur. 15.10.2025 tarihinde Sportoto Teşkilat Başkanlığınca cevabi yazı gönderilmiştir. 27.10.2025 günü TFF başkanlığınca 152 hakemin bahis sitelerine üyelikleri bulunduğu yönünde kamuoyu bilgilendirilmesi yapılmıştır.

Soruşturma kapsamında Masak Başkanlığımızdan elde edilen verilere göre 152 hakem ile bahis siteleri arasında gerçekleşen para transferleri analiz edilmiştir.

MASAK Bankacılık Transfer verileri incelendiğinde, 147 hakemin genel olarak MİSLİ, NESİNE, TUTTUR, OLEY, BİLYONER, MİLLİ PİYANGO isimli şans oyunları sitelerine yaklaşık 18.278 işlemde 21.778.837,10 TL’lik para giriş-çıkış işlemleri olduğu görülmüştür.

BAHİS SİTELERİNE GİRİŞ ÇIKIŞLAR

BAHİS ŞİRKETİ

İŞLEM HACMİ (TL)

İŞLEM SAYISI

MİSLİ

₺9.222.533,22

4999

NESİNE

₺8.959.954,05

10986

TUTTUR

₺2.621.643,40

843

OLEY

₺795.526,11

753

BİLYONER

₺104.342,87

351

MİLLİ PİYANGO

₺74.837,45

346

Genel Toplam

21.778.837,10

18278

İlgili işlemlerin yıllara göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

BAHİS SİTELERİNE YAPILAN GİRİŞ ÇIKI YILLARI

BAHİS ŞİRKETİ

İŞLEM HACMİ (TL)

İŞLEM SAYISI

2021

3.187.791,50

5095

2022

5.200.803,97

3966

2023

3.227.035,77

3518

2024

5.869.575,89

3221

2025

4.293.629,97

2478

Genel Toplam

21.778.837,10

18278

İlgili hakemlerin şans oyunları hesaplarına yapmış oldukları işlem hacim detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

SN

AD SOYAD

İŞLEM HACMİ TL

İŞLEM SAYISI

1

ERKAN ARSLAN

₺10.548.837,48

6380

2

YASİN ŞEN

₺1.738.572,62

284

3

YAKUP YAPICI

₺1.688.222,30

1124

4

NEVZAT OKAT

₺1.643.093,60

104

5

ŞENOL BEKTAŞ

₺1.491.435,52

1088

6

AHMET KIVANÇ KADER

₺657.539,06

342

7

SABRİ EMRE TEKİN

₺586.403,60

1055

8

NURULLAH KIRBAŞ

₺547.118,09

163

9

MİRAÇ YILDIRIM

₺496.532,99

173

10

BARAN KARAMAN

₺354.659,22

245

11

BATUHAN TOPÇU

₺265.300,49

223

12

UMUT KAPTAN

₺182.521,35

208

13

ARİF TAŞKIN

₺178.998,58

757

14

UFUK TATLICAN

₺152.562,95

203

15

BEDİRHAN EFEAKDOĞAN

₺114.009,43

52

16

MUSTAFA ÖZEL

₺112.974,54

132

17

CİHAD BUYURGAN

₺101.912,78

630

18

ÖMER FARUK TOPCU

₺68.165,60

292

19

RECEP TAYYİP KELEŞ

₺61.373,01

34

20

MELİH KURT

₺60.865,86

121

21

AYKUT YILMAZ

₺59.140,10

645

22

ABDÜLSELAM KOÇAK

₺42.173,14

102

23

MUSTAFA SERT

₺39.088,00

152

24

MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ

₺37.190,59

30

25

FATİH TİZCİ

₺35.123,00

120

26

NECMİ AKINCI

₺35.040,46

134

27

BERK SİPAHİ

₺34.960,34

489

28

HAKAN CAN YILMAZ

₺25.284,00

14

29

ONUR HAN

₺25.152,42

314

30

MUAMMER SARIDAĞ

₺25.100,17

108

31

MEHMET CAN KOÇ

₺23.822,74

94

32

İBRAHİM BAYRAM

₺19.627,80

19

33

SERDAR SOYDAN

₺18.656,51

95

34

MEHMET SIRAÇ AKPINAR

₺17.257,48

22

35

ÖMER ŞİVKA

₺16.387,00

35

36

UFUK ÇELEBİ

₺16.156,27

70

37

FURKAN ÇIRAKLAR

₺15.107,62

126

38

MEHMET ALİ ÖZER

₺14.218,12

6

39

GÖKTUĞ HAZAR EREL

₺13.951,32

193

40

FURKAN ŞEKERCİ

₺13.170,30

120

41

SELÇUK GÖKGÖZ

₺12.848,56

61

42

HAKAN ERKAN

₺11.234,04

71

43

ALİRIZA ALTUNBAKIR

₺9.500,59

190

44

MEHMET ALİ YILMAZ

₺9.009,87

177

45

HAKAN TUNÇ

₺8.138,04

128

46

MERT ÖZTÜRK

₺8.047,07

56

47

GÖKTAN DEMELİ

₺7.578,87

6

48

YASİN EMRE CEYLAN

₺6.402,00

13

49

ADEM MAZLUM

₺6.030,07

35

50

MERT ŞAHİN

₺5.708,81

9

51

ALİ EMİR YOLCU

₺5.645,95

18

52

HASAN ERDOĞAN

₺5.469,11

5

53

EGEMEN ARTUN

₺5.050,00

19

54

CİHAT SEVİ

₺5.000,00

7

55

ZORBAY KÜÇÜK

₺5.000,00

2

56

FURKAN GENÇ

₺4.827,60

65

57

OĞUZHAN ANIL

₺3.805,34

22

58

MUSTAFA BOYLU

₺3.713,58

22

59

EREN GÖKMEN

₺3.375,00

11

60

EMRE KAYA

₺3.346,68

13

61

ALİ BİLEN

₺3.157,85

18

62

ÖMER İNCİ

₺3.016,82

27

63

SADIK EREN ULUSOY

₺2.993,82

34

64

SEMİH KURTULUŞ

₺2.864,09

11

65

TURHAN BEYKE

₺2.618,80

14

66

MEHMET AKINCIK

₺2.610,00

4

67

OKAN TAŞKÖPRÜ

₺2.603,98

43

68

SAİT TUZCU

₺2.504,42

4

69

HAKAN ŞAHİN

₺2.130,00

10

70

SEYFETTİN ALPER YILMAZ

₺2.050,00

4

71

MERTCAN TEZCAN

₺1.909,07

38

72

BURAK DOĞRU

₺1.784,67

29

73

MUHAMMET CAFER ALGÜL

₺1.771,67

23

74

MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU

₺1.765,00

18

75

SÜLEYMAN SOYUTÜRK

₺1.650,00

8

76

İBRAHİM ZENGİN

₺1.503,00

65

77

ÇAĞRI ATEŞ

₺1.493,59

7

78

SÜLEYMAN ORAL

₺1.444,33

21

79

AHMET EMRE DEMİRCİ

₺1.370,00

2

80

AZEM ZORLU

₺1.332,00

5

81

MUHAMMED SELİM ÖZBEK

₺1.232,84

14

82

CEM HARMAN

₺1.232,00

8

83

NURİ MİSKİ

₺1.227,00

7

84

CEYHUN ELMAS

₺1.210,25

17

85

UMUT İKİSİVRİ

₺1.174,00

15

86

MUHAMMED SEYDA DEMİREL

₺1.012,00

7

87

FURKAN YILDIZ

₺1.011,00

13

88

MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ

₺959,76

4

89

ÖMER MUTLU

₺914,50

7

90

ATAHAN KANDIR

₺898,22

17

91

ATAKAN YÜZLÜ

₺878,80

11

92

ERDOĞAN SERTAN AKMAN

₺878,00

3

93

RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN

₺833,00

6

94

ALİ MERT BEYDE

₺790,00

7

95

OGÜN KELEŞ

₺774,00

8

96

SATILMIŞ FURKAN DEMİR

₺743,70

24

97

AHMET TÜRKEŞ

₺736,00

9

98

BERKAN ÇETİN

₺679,64

23

99

UMUT YALÇINKAYA

₺670,00

4

100

HALİM KOLANCI

₺666,00

9

101

YUNUS DURSUN

₺650,41

4

102

TOLGA DÜYÜNCÜ

₺580,00

4

103

ABDULLAH MURAT YOLDAŞ

₺569,72

4

104

HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ

₺507,42

11

105

BERAT OSMANCIKLI

₺500,00

1

106

FATİH YÜZBAŞI

₺497,14

37

107

TAHA EL

₺453,00

13

108

RECEP GÜNEŞ

₺436,25

15

109

EYÜP ÖZER

₺382,00

13

110

BURAK YANARDAĞ

₺353,40

10

111

BERK TEZCAN

₺324,00

5

112

ÖMER TOPCU

₺322,00

3

113

EREN ÖKSÜZLER

₺314,00

9

114

KEREM YILDIZ

₺300,00

1

115

MERDANİ MERT ÇÖLGEÇEN

₺293,44

12

116

METİN YALÇIN

₺293,00

15

117

UFUK OSMAN SOLMAZ

₺255,00

6

118

MUSTAFA SONER YÜCE

₺250,00

2

119

NURULLAH BAYRAM

₺231,15

7

120

MERTCAN TUBAY

₺228,00

2

121

ABDULLAH YALÇINKAYA

₺219,00

4

122

MERTCAN ERÖLMEZ

₺200,00

4

123

TAYFUN GÜZ

₺199,00

4

124

SELAMİ DURSUN

₺193,68

5

125

BUĞRA DOĞHAN

₺186,40

5

126

YUNUS EMRE ÇİFTÇİ

₺179,00

6

127

SATILMIŞ DEMİR

₺176,00

1

128

TAHA BERKE EL

₺162,00

6

129

HÜSEYİN SAĞLIK

₺114,25

6

130

ONUR AKINCI

₺105,29

2

131

COŞKUN YALÇIN

₺100,90

2

132

RÜŞTÜ ORCAN

₺100,00

1

133

FURKAN KOCAYILDIZ

₺90,00

3

134

MÜCAHİT DEĞERMENCİ

₺70,00

2

135

AHMET TOLGA TOMAR

₺65,50

5

136

ERAY GÖRGÜN

₺60,00

1

137

İLYAS SAMET YELEN

₺58,95

8

138

OSMAN ARSLAN

₺50,00

1

139

HAKAN YURTSEVEN

₺50,00

1

140

ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN

₺47,00

2

141

MELİH SAYIN

₺40,00

2

142

ULAŞ KAÇMAZ

₺40,00

2

143

MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI

₺30,00

1

144

ABDULSAMET ŞENOĞLU

₺16,00

1

145

MUHAMMED BURAK TUFAN

₺10,00

1

146

RIDVAN ÇEVİK

₺2,25

1

147

CİHAN AHMET GÖRE

₺0,50

1

Genel Toplam

21.778.837,10

18278

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Spor
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler