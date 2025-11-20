Başsavcılık isim isim açıkladı: İşte hakemlerin oynadıkları bahisler
Türkiye'de bahis skandalı yaşanırken, MASAK raporu da ortaya çıktı.
147 hakemin genel olarak Misli, Nesine, Tuttur, Oley, Bilyoner ve Milli Piyango gibi şans oyunları sitesine yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin 837 TL'lik giriş-çıkış işlemleri olduğu görüldü.
İşte en çok bahis oynayan 3 hakemin isimleri: MASAK raporuna göre hakemler 21 milyon liralık işlem yapmışlar
BAHİS OYNAYAN HAKEMLER İSİM İSİM AÇIKLANDI
Başsavcılık, bahis oynayan hakemleri ve oynanan miktarları tek tek açıkladı.
İşte MASAK analiz raporu:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/83127 soruşturma sayılı kamuoyunda Hakemlerin bahis sitelerine üyelikleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında;
01.10.2025 tarihinde TFF tarafından Sportoto Teşkilat Başkanlığına lisanslı 573 hakem ile ilgili bahis sitelerine üyelikleri olup olmadığı yönünde bilgi talebinde bulunulmuştur. 15.10.2025 tarihinde Sportoto Teşkilat Başkanlığınca cevabi yazı gönderilmiştir. 27.10.2025 günü TFF başkanlığınca 152 hakemin bahis sitelerine üyelikleri bulunduğu yönünde kamuoyu bilgilendirilmesi yapılmıştır.
Soruşturma kapsamında Masak Başkanlığımızdan elde edilen verilere göre 152 hakem ile bahis siteleri arasında gerçekleşen para transferleri analiz edilmiştir.
MASAK Bankacılık Transfer verileri incelendiğinde, 147 hakemin genel olarak MİSLİ, NESİNE, TUTTUR, OLEY, BİLYONER, MİLLİ PİYANGO isimli şans oyunları sitelerine yaklaşık 18.278 işlemde 21.778.837,10 TL’lik para giriş-çıkış işlemleri olduğu görülmüştür.
BAHİS SİTELERİNE GİRİŞ ÇIKIŞLAR
BAHİS ŞİRKETİ
İŞLEM HACMİ (TL)
İŞLEM SAYISI
MİSLİ
₺9.222.533,22
4999
NESİNE
₺8.959.954,05
10986
TUTTUR
₺2.621.643,40
843
OLEY
₺795.526,11
753
BİLYONER
₺104.342,87
351
MİLLİ PİYANGO
₺74.837,45
346
Genel Toplam
₺21.778.837,10
18278
İlgili işlemlerin yıllara göre dağılımı aşağıdaki gibidir;
BAHİS SİTELERİNE YAPILAN GİRİŞ ÇIKI YILLARI
BAHİS ŞİRKETİ
İŞLEM HACMİ (TL)
İŞLEM SAYISI
2021
₺3.187.791,50
5095
2022
₺5.200.803,97
3966
2023
₺3.227.035,77
3518
2024
₺5.869.575,89
3221
2025
₺4.293.629,97
2478
Genel Toplam
₺21.778.837,10
18278
İlgili hakemlerin şans oyunları hesaplarına yapmış oldukları işlem hacim detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;
SN
AD SOYAD
İŞLEM HACMİ TL
İŞLEM SAYISI
1
ERKAN ARSLAN
₺10.548.837,48
6380
2
YASİN ŞEN
₺1.738.572,62
284
3
YAKUP YAPICI
₺1.688.222,30
1124
4
NEVZAT OKAT
₺1.643.093,60
104
5
ŞENOL BEKTAŞ
₺1.491.435,52
1088
6
AHMET KIVANÇ KADER
₺657.539,06
342
7
SABRİ EMRE TEKİN
₺586.403,60
1055
8
NURULLAH KIRBAŞ
₺547.118,09
163
9
MİRAÇ YILDIRIM
₺496.532,99
173
10
BARAN KARAMAN
₺354.659,22
245
11
BATUHAN TOPÇU
₺265.300,49
223
12
UMUT KAPTAN
₺182.521,35
208
13
ARİF TAŞKIN
₺178.998,58
757
14
UFUK TATLICAN
₺152.562,95
203
15
BEDİRHAN EFEAKDOĞAN
₺114.009,43
52
16
MUSTAFA ÖZEL
₺112.974,54
132
17
CİHAD BUYURGAN
₺101.912,78
630
18
ÖMER FARUK TOPCU
₺68.165,60
292
19
RECEP TAYYİP KELEŞ
₺61.373,01
34
20
MELİH KURT
₺60.865,86
121
21
AYKUT YILMAZ
₺59.140,10
645
22
ABDÜLSELAM KOÇAK
₺42.173,14
102
23
MUSTAFA SERT
₺39.088,00
152
24
MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ
₺37.190,59
30
25
FATİH TİZCİ
₺35.123,00
120
26
NECMİ AKINCI
₺35.040,46
134
27
BERK SİPAHİ
₺34.960,34
489
28
HAKAN CAN YILMAZ
₺25.284,00
14
29
ONUR HAN
₺25.152,42
314
30
MUAMMER SARIDAĞ
₺25.100,17
108
31
MEHMET CAN KOÇ
₺23.822,74
94
32
İBRAHİM BAYRAM
₺19.627,80
19
33
SERDAR SOYDAN
₺18.656,51
95
34
MEHMET SIRAÇ AKPINAR
₺17.257,48
22
35
ÖMER ŞİVKA
₺16.387,00
35
36
UFUK ÇELEBİ
₺16.156,27
70
37
FURKAN ÇIRAKLAR
₺15.107,62
126
38
MEHMET ALİ ÖZER
₺14.218,12
6
39
GÖKTUĞ HAZAR EREL
₺13.951,32
193
40
FURKAN ŞEKERCİ
₺13.170,30
120
41
SELÇUK GÖKGÖZ
₺12.848,56
61
42
HAKAN ERKAN
₺11.234,04
71
43
ALİRIZA ALTUNBAKIR
₺9.500,59
190
44
MEHMET ALİ YILMAZ
₺9.009,87
177
45
HAKAN TUNÇ
₺8.138,04
128
46
MERT ÖZTÜRK
₺8.047,07
56
47
GÖKTAN DEMELİ
₺7.578,87
6
48
YASİN EMRE CEYLAN
₺6.402,00
13
49
ADEM MAZLUM
₺6.030,07
35
50
MERT ŞAHİN
₺5.708,81
9
51
ALİ EMİR YOLCU
₺5.645,95
18
52
HASAN ERDOĞAN
₺5.469,11
5
53
EGEMEN ARTUN
₺5.050,00
19
54
CİHAT SEVİ
₺5.000,00
7
55
ZORBAY KÜÇÜK
₺5.000,00
2
56
FURKAN GENÇ
₺4.827,60
65
57
OĞUZHAN ANIL
₺3.805,34
22
58
MUSTAFA BOYLU
₺3.713,58
22
59
EREN GÖKMEN
₺3.375,00
11
60
EMRE KAYA
₺3.346,68
13
61
ALİ BİLEN
₺3.157,85
18
62
ÖMER İNCİ
₺3.016,82
27
63
SADIK EREN ULUSOY
₺2.993,82
34
64
SEMİH KURTULUŞ
₺2.864,09
11
65
TURHAN BEYKE
₺2.618,80
14
66
MEHMET AKINCIK
₺2.610,00
4
67
OKAN TAŞKÖPRÜ
₺2.603,98
43
68
SAİT TUZCU
₺2.504,42
4
69
HAKAN ŞAHİN
₺2.130,00
10
70
SEYFETTİN ALPER YILMAZ
₺2.050,00
4
71
MERTCAN TEZCAN
₺1.909,07
38
72
BURAK DOĞRU
₺1.784,67
29
73
MUHAMMET CAFER ALGÜL
₺1.771,67
23
74
MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU
₺1.765,00
18
75
SÜLEYMAN SOYUTÜRK
₺1.650,00
8
76
İBRAHİM ZENGİN
₺1.503,00
65
77
ÇAĞRI ATEŞ
₺1.493,59
7
78
SÜLEYMAN ORAL
₺1.444,33
21
79
AHMET EMRE DEMİRCİ
₺1.370,00
2
80
AZEM ZORLU
₺1.332,00
5
81
MUHAMMED SELİM ÖZBEK
₺1.232,84
14
82
CEM HARMAN
₺1.232,00
8
83
NURİ MİSKİ
₺1.227,00
7
84
CEYHUN ELMAS
₺1.210,25
17
85
UMUT İKİSİVRİ
₺1.174,00
15
86
MUHAMMED SEYDA DEMİREL
₺1.012,00
7
87
FURKAN YILDIZ
₺1.011,00
13
88
MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ
₺959,76
4
89
ÖMER MUTLU
₺914,50
7
90
ATAHAN KANDIR
₺898,22
17
91
ATAKAN YÜZLÜ
₺878,80
11
92
ERDOĞAN SERTAN AKMAN
₺878,00
3
93
RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN
₺833,00
6
94
ALİ MERT BEYDE
₺790,00
7
95
OGÜN KELEŞ
₺774,00
8
96
SATILMIŞ FURKAN DEMİR
₺743,70
24
97
AHMET TÜRKEŞ
₺736,00
9
98
BERKAN ÇETİN
₺679,64
23
99
UMUT YALÇINKAYA
₺670,00
4
100
HALİM KOLANCI
₺666,00
9
101
YUNUS DURSUN
₺650,41
4
102
TOLGA DÜYÜNCÜ
₺580,00
4
103
ABDULLAH MURAT YOLDAŞ
₺569,72
4
104
HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ
₺507,42
11
105
BERAT OSMANCIKLI
₺500,00
1
106
FATİH YÜZBAŞI
₺497,14
37
107
TAHA EL
₺453,00
13
108
RECEP GÜNEŞ
₺436,25
15
109
EYÜP ÖZER
₺382,00
13
110
BURAK YANARDAĞ
₺353,40
10
111
BERK TEZCAN
₺324,00
5
112
ÖMER TOPCU
₺322,00
3
113
EREN ÖKSÜZLER
₺314,00
9
114
KEREM YILDIZ
₺300,00
1
115
MERDANİ MERT ÇÖLGEÇEN
₺293,44
12
116
METİN YALÇIN
₺293,00
15
117
UFUK OSMAN SOLMAZ
₺255,00
6
118
MUSTAFA SONER YÜCE
₺250,00
2
119
NURULLAH BAYRAM
₺231,15
7
120
MERTCAN TUBAY
₺228,00
2
121
ABDULLAH YALÇINKAYA
₺219,00
4
122
MERTCAN ERÖLMEZ
₺200,00
4
123
TAYFUN GÜZ
₺199,00
4
124
SELAMİ DURSUN
₺193,68
5
125
BUĞRA DOĞHAN
₺186,40
5
126
YUNUS EMRE ÇİFTÇİ
₺179,00
6
127
SATILMIŞ DEMİR
₺176,00
1
128
TAHA BERKE EL
₺162,00
6
129
HÜSEYİN SAĞLIK
₺114,25
6
130
ONUR AKINCI
₺105,29
2
131
COŞKUN YALÇIN
₺100,90
2
132
RÜŞTÜ ORCAN
₺100,00
1
133
FURKAN KOCAYILDIZ
₺90,00
3
134
MÜCAHİT DEĞERMENCİ
₺70,00
2
135
AHMET TOLGA TOMAR
₺65,50
5
136
ERAY GÖRGÜN
₺60,00
1
137
İLYAS SAMET YELEN
₺58,95
8
138
OSMAN ARSLAN
₺50,00
1
139
HAKAN YURTSEVEN
₺50,00
1
140
ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN
₺47,00
2
141
MELİH SAYIN
₺40,00
2
142
ULAŞ KAÇMAZ
₺40,00
2
143
MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI
₺30,00
1
144
ABDULSAMET ŞENOĞLU
₺16,00
1
145
MUHAMMED BURAK TUFAN
₺10,00
1
146
RIDVAN ÇEVİK
₺2,25
1
147
CİHAN AHMET GÖRE
₺0,50
1
Genel Toplam
₺21.778.837,10
18278