Başsavcılık isim isim açıkladı: İşte hakemlerin oynadıkları bahisler

Türkiye'de bahis skandalı yaşanırken, MASAK raporu da ortaya çıktı.

147 hakemin genel olarak Misli, Nesine, Tuttur, Oley, Bilyoner ve Milli Piyango gibi şans oyunları sitesine yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin 837 TL'lik giriş-çıkış işlemleri olduğu görüldü.

Başsavcılık, bahis oynayan hakemleri ve oynanan miktarları tek tek açıkladı.

İşte MASAK analiz raporu:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/83127 soruşturma sayılı kamuoyunda Hakemlerin bahis sitelerine üyelikleri ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 01.10.2025 tarihinde TFF tarafından Sportoto Teşkilat Başkanlığına lisanslı 573 hakem ile ilgili bahis sitelerine üyelikleri olup olmadığı yönünde bilgi talebinde bulunulmuştur. 15.10.2025 tarihinde Sportoto Teşkilat Başkanlığınca cevabi yazı gönderilmiştir. 27.10.2025 günü TFF başkanlığınca 152 hakemin bahis sitelerine üyelikleri bulunduğu yönünde kamuoyu bilgilendirilmesi yapılmıştır. Soruşturma kapsamında Masak Başkanlığımızdan elde edilen verilere göre 152 hakem ile bahis siteleri arasında gerçekleşen para transferleri analiz edilmiştir. MASAK Bankacılık Transfer verileri incelendiğinde, 147 hakemin genel olarak MİSLİ, NESİNE, TUTTUR, OLEY, BİLYONER, MİLLİ PİYANGO isimli şans oyunları sitelerine yaklaşık 18.278 işlemde 21.778.837,10 TL’lik para giriş-çıkış işlemleri olduğu görülmüştür.

BAHİS SİTELERİNE GİRİŞ ÇIKIŞLAR BAHİS ŞİRKETİ İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM SAYISI MİSLİ ₺9.222.533,22 4999 NESİNE ₺8.959.954,05 10986 TUTTUR ₺2.621.643,40 843 OLEY ₺795.526,11 753 BİLYONER ₺104.342,87 351 MİLLİ PİYANGO ₺74.837,45 346 Genel Toplam ₺21.778.837,10 18278

İlgili işlemlerin yıllara göre dağılımı aşağıdaki gibidir;

BAHİS SİTELERİNE YAPILAN GİRİŞ ÇIKI YILLARI BAHİS ŞİRKETİ İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM SAYISI 2021 ₺3.187.791,50 5095 2022 ₺5.200.803,97 3966 2023 ₺3.227.035,77 3518 2024 ₺5.869.575,89 3221 2025 ₺4.293.629,97 2478 Genel Toplam ₺21.778.837,10 18278

İlgili hakemlerin şans oyunları hesaplarına yapmış oldukları işlem hacim detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;