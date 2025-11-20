İşte en çok bahis oynayan 3 hakemin isimleri: MASAK raporuna göre hakemler 21 milyon liralık işlem yapmışlar

İşte en çok bahis oynayan 3 hakemin isimleri: MASAK raporuna göre hakemler 21 milyon liralık işlem yapmışlar
Yayınlanma:
Bahis skandalında çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. MASAK raporuna göre hakemlerin 4 yılda bahis hesaplarında 21 milyon liralık işlem saptandı. İşte en çok bahis oynayan 3 hakemin isimleri.

Türkiye'de bahis skandalında MASAK raporlarında çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Buna göre hakemlerin 4 yılda bahis hesaplarında 21 milyon liralık işlem saptandı.

Sabah’tan Mustafa Sair Özkan’ın haberine göre;

- 147 hakemin genel olarak Misli, Nesine, Tuttur, Oley, Bilyoner, Milli Piyango isimli şans oyunları sitelerine 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 18 bin 278 işlemde toplam 21 milyon 778 bin 837 bin liralık para giriş-çıkış işlemleri tespit edildi.

- Hakemler en çok 9 milyon 222 bin lirayla 4 bin 999 işlemle Misli'yi tercih etti. Misli'yi 10 bin 986 işlem sayısı, 8 milyon 959 bin lirayla Nesine isimli şans oyunu sitesi takip etti.

- İşlem hacminin en çok 5 milyon 869 bin lirayla 2024 yılında gerçekleştiği belirlendi. Bu yıl ise 2 bin 478 işlemde 4 milyon 293 bin liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Bahis operasyonunda 4 hakem gözaltına alındı: Hesaplarına yatan para açıklandıBahis operasyonunda 4 hakem gözaltına alındı: Hesaplarına yatan para açıklandı

- Hakemler arasında en çok işlem hacmine ulaşan isim, 6 bin 380 işlem sayısıyla, 10 milyon 548 bin 837 liralık işlem hacmine ulaşan Erkan Arslan oldu.

- Arslan'ı 284 işlem sayısıyla, 1 milyon 738 bin 572 lirayla Yasin Şen, bin 112 işlem sayısıyla 1 milyon 688 bin 222 lirayla Yakup Yapıcı izledi.

3 HAKEM YASA DIŞI SİTELERDE OYNADI

- Hakemlerden 3'ünün, yasa dışı bahis sitelerinden işlem yaptığı saptandı. Bu isimlerden Yakup Yakıcı'nın "Grand..." adlı yasa dışı bahis sitesinden yaklaşık 1 yıldır bahis oynadığı belirtildi.

- Nevzat Okat'ın da dijital materyallerinin incelenmesi sonucu "betp..." ve "1xb..." isimli sitelere ait kullanıcı bilgilerini notlar kısmında tuttuğu ve yasa dışı bahis sitelerinden adına özel sms geldiği ortaya çıktı. Ahmet Kıvanç Kader'in de telefon incelemesinde 4 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıcı hesabı olduğu tespitler arasında yer aldı.

- Devam eden bahis soruşturması kapsamında klasman hakem Nevzat Okat, klasman yardımcı hakem Erkan Arslan, klasman yardımcı hakem Yakup Yazıcı ve klasman yardımcı hakem Ahmet Kıvanç Kader tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Klasman yardımcı hakem Yasin Şen ise adli kontrol şartıyla serbest.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Spor
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
İstifası sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti: TFF'ye kendini ihbar etti
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler