İşte en çok bahis oynayan 3 hakemin isimleri: MASAK raporuna göre hakemler 21 milyon liralık işlem yapmışlar

Türkiye'de bahis skandalında MASAK raporlarında çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Buna göre hakemlerin 4 yılda bahis hesaplarında 21 milyon liralık işlem saptandı.

Sabah’tan Mustafa Sair Özkan’ın haberine göre;

- 147 hakemin genel olarak Misli, Nesine, Tuttur, Oley, Bilyoner, Milli Piyango isimli şans oyunları sitelerine 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 18 bin 278 işlemde toplam 21 milyon 778 bin 837 bin liralık para giriş-çıkış işlemleri tespit edildi.

- Hakemler en çok 9 milyon 222 bin lirayla 4 bin 999 işlemle Misli'yi tercih etti. Misli'yi 10 bin 986 işlem sayısı, 8 milyon 959 bin lirayla Nesine isimli şans oyunu sitesi takip etti.

- İşlem hacminin en çok 5 milyon 869 bin lirayla 2024 yılında gerçekleştiği belirlendi. Bu yıl ise 2 bin 478 işlemde 4 milyon 293 bin liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Bahis operasyonunda 4 hakem gözaltına alındı: Hesaplarına yatan para açıklandı

- Hakemler arasında en çok işlem hacmine ulaşan isim, 6 bin 380 işlem sayısıyla, 10 milyon 548 bin 837 liralık işlem hacmine ulaşan Erkan Arslan oldu.

- Arslan'ı 284 işlem sayısıyla, 1 milyon 738 bin 572 lirayla Yasin Şen, bin 112 işlem sayısıyla 1 milyon 688 bin 222 lirayla Yakup Yapıcı izledi.

3 HAKEM YASA DIŞI SİTELERDE OYNADI

- Hakemlerden 3'ünün, yasa dışı bahis sitelerinden işlem yaptığı saptandı. Bu isimlerden Yakup Yakıcı'nın "Grand..." adlı yasa dışı bahis sitesinden yaklaşık 1 yıldır bahis oynadığı belirtildi.

- Nevzat Okat'ın da dijital materyallerinin incelenmesi sonucu "betp..." ve "1xb..." isimli sitelere ait kullanıcı bilgilerini notlar kısmında tuttuğu ve yasa dışı bahis sitelerinden adına özel sms geldiği ortaya çıktı. Ahmet Kıvanç Kader'in de telefon incelemesinde 4 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıcı hesabı olduğu tespitler arasında yer aldı.

- Devam eden bahis soruşturması kapsamında klasman hakem Nevzat Okat, klasman yardımcı hakem Erkan Arslan, klasman yardımcı hakem Yakup Yazıcı ve klasman yardımcı hakem Ahmet Kıvanç Kader tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Klasman yardımcı hakem Yasin Şen ise adli kontrol şartıyla serbest.