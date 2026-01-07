Yüksel Yıldırım: Musaba'nın yapmaması lazımdı

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Musaba'ya da sitem etti.

Kırmızı beyazlı kulübün başkanı şöyle konuştu:

"Fenerbahçe karşısından altyapıdan 3 oyuncumuz forma giydi. Yani zor kadro kurduk. Fenerbahçe'nin gücü belliydi. Bence kötü oynamadık. Musaba, Fenerbahçe'ye geçince 2 asist yaptı. Fenerbahçe'nin 2 golüne de katkı sağladı. Fenerbahçe, Musaba farkıyla Samsunspor'u yendi, hayırlı olsun.

Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar? Ya Musaba!

Musaba'nın yerine oyuncu bakıyoruz. Avrupa'dan yabancı bir oyuncu bakıyoruz. Yabancı kalecimizi gönderiyoruz. Yerine yerli alacağımız için bir yabancı oyuncu bakıyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Önümüzde bir aylık süre var. Bugünden itibaren hızlı transfer yapmamız lazım ama hızlı yaparsanız fazla para ödemeniz gerekiyor. Kış transferinde iyi oyuncu bulmak da zor ama elimizden geleni yapacağız. Bu hafta 1-2 oyuncuyu bitiririz diye düşünüyorum."

"FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNE GÖZÜKMEK İÇİN YAPTI"

Fenerbahçe'ye giden Musaba'yı çok sevdiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Transfer ederken 2 ay pazarlık yaptım. Açık söyleyeyim, ikinci babası gibiyim. Ailesiyle çok vakit geçirdim. Tek üzüldüğüm şey bizden ayrıldı. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Seyirciyi coşturma hareketini Samsunspor maçında yapmaması lazım. Bizim bir kültürümüz, adabımız var. Bunu bilmiyor, Fenerbahçe tribünlerine gözükmek için yaptı ama koskoca Samsunspor'u da üzdü. O pek hoş olmadı. Onun dışında beklenen performansı yaptı.

Musaba'yı normal şartlarda verseydim bir sonraki satıştan yüzde 10-20 para alacaktım. Gol, asist, şampiyonluk gibi bonuslarla o rakam belki 10-15'lere çıkacaktı. 6 milyona gitti. Ben bunun için 'bedava' dedim. Yoksa Fenerbahçe bedava almadı, parasını verdi. Samsunspor tarihinde 5 ayda kulübe 6 kat para kazandıran başka bir oyuncu olmamıştı. Kulüp olarak Musaba'ya ekonomik katkısından dolayı teşekkür ettik. Bunu bazı taraftarlarımız yanlış anlıyor. Oyuncu para kazandırıp gitti, bedava da gidebilirdi."