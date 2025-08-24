TFF milli takımın aday kadrosunu açıkladı

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 25-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

DAVET EDİLEN İSİMLER

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'da yarın başlayacak kampa katılacak isimler şöyle:

Serkan Banazlı, Efe Akpınar, Mehmet Aşlamacı, Burak Durmaz, Sarper Dikmen, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem, Oğuzhan Karaca, Şehmus Aslan, Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Özcan Kocaman, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan Küser, Muhammed Furkan Ağar.

25 AĞUSTOS'TA TOPLANACAKLAR

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'nda toplanacak.

