TFF milli takımın aday kadrosunu açıkladı

TFF milli takımın aday kadrosunu açıkladı
Yayınlanma:
TFF, hazırlık kampı öncesi Plaj Futbolu Milli Takımı aday kadrosunu açıkladı.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 25-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

DAVET EDİLEN İSİMLER

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'da yarın başlayacak kampa katılacak isimler şöyle:

Serkan Banazlı, Efe Akpınar, Mehmet Aşlamacı, Burak Durmaz, Sarper Dikmen, Ferhat Gülbağ, Hüseyin Özdem, Oğuzhan Karaca, Şehmus Aslan, Efe Lorenzo Deniz, Uğur Yetkin, Özcan Kocaman, Tarık Özdemir, Emrah Ekmekçi, Cengizhan Küser, Muhammed Furkan Ağar.

25 AĞUSTOS'TA TOPLANACAKLAR

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'nda toplanacak.

Abdülkerim Durmaz'dan Kayserispor Galatasaray maçı için şaşırtan tahminAbdülkerim Durmaz'dan Kayserispor Galatasaray maçı için şaşırtan tahmin

Erman Toroğlu Barış Alper Yılmaz'ı savundu: Osimhen yüzünden çıkacak krizi açıkladıErman Toroğlu Barış Alper Yılmaz'ı savundu: Osimhen yüzünden çıkacak krizi açıkladı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı
TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var
TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var
Süper Lig maçının biletleri herkese ücretsiz oldu
Süper Lig maçının biletleri herkese ücretsiz oldu