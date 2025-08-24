Abdülkerim Durmaz'dan Kayserispor Galatasaray maçı için şaşırtan tahmin

Kayserispor - Galatasaray maçı öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz, ev sahibinin kaybetmeyeceğini dile getirdi.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.

ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal üstlenecek. Dördüncü hakem ise Fatih Tokail olacak.

“KAYSERİSPOR KAYBETMEZ”

Mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz ilginç bir haminde bulundu. Derin Futbol programında konuşan Durmaz, Kayserispor’un kaybetmeyeceğini dile getirdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ YOK

Kayserispor maçı hazırlıklarına son veren Galatasaray’da son anda taktik değişti. İlk 11’de Barış Alper Yılmaz’ı oynatmayı planlayan Okan Buruk, transfer tartışmaları nedeniyle oyuncuyu kamp kadrosuna almadı.

VICTOR OSIMHEN DÖNÜYOR

Barış Alper Yılmaz’ın yerine fiziksel eksikliklerini atlattığına inanılan Victor Osimhen’in ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

