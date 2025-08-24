Erman Toroğlu Barış Alper Yılmaz'ı savundu: Osimhen yüzünden çıkacak krizi açıkladı

Süper Lig’de Kayserispor’a konuk olacak Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kadroya alınmadı. Neom SC’ye gitmek isteyen oyuncu ile yönetim arasında ipler iyice gerildi.

Yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Barış Alper Yılmaz’a destek verdi. Osimhen’in maaşını hatırlatan Erman Toroğlu takımın maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğini vurguladı.

“OSIMHEN NE ALIYOR”

Erman Toroğlu açıklamasında "Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı sırtlıyor. Şu an en iyi oyuncu. Sakat değil, cezalı değil kadroda yok. Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu ne anlatıyor? Osimhen ne alıyor? 16. Bu dengeyi ayarlayamazsan içerde çok sıkıntılar olur” ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz

“BU SORUNLAR DAHA ÇOK MEYDANA GELİR”

Oyuncunun maaşının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Erman Toroğlu, "Osimhen sadece 1 mevkide oynuyor. Barış her yerde oynuyor. Sesini de çıkartmıyor. Neden 2 milyon Euro veriyorsun? Osimhen'e o parayı veriyorsan bunu da iyileştireceksin. Osimhen'e topları da Barış Alper getiriyor. Eğer puan kayıpları olursa bu sorunlar daha çok meydana gelir. Barış'ın menajeri ateşe benzin attı ama bir şeyler olmuş demek ki. Galatasaray yönetimi için Morata da ağır cümleler sarf etti. Sözler tutulmamış. Ben Osimhen'in Avrupa'ya gitmesinden yanayım ama belki Arabistan'da yüksek para alarak kariyerini düşünebilir. Çok teknik oyuncu değil fakat hızlı ve fiziğine güveniyor” sözlerini sarf etti.