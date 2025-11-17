TFF Kenan Yıldız talebini reddetti

Yayınlanma:
Juventus'un Kenan Yıldız için başvuruda bulunduğu, ancak TFF'nin bunu kabul etmediği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım kadrosunda bulunan Kenan Yıldız için kulübü Juventus'un talebini reddettiği öğrenildi.

Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerindeki Bulgaristan ve İspanya maçları için aday kadroya çağrılmıştı.

20 yaşındaki futbolcu millilerin Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 yendiği maçta ilk 11'de yer almıştı.

ERKEN DÖNMESİNİ İSTEDİLER

Kenan Yıldız'ın İspanya maçında da ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kenan Yıldız kestirip attı: Bakın ne istedi!Kenan Yıldız kestirip attı: Bakın ne istedi!

İtalyan takımı Juventus'un Ajansspor'daki habere göre Kenan Yıldız için TFF'ye başvurduğu bildirildi.

Juventuslu yetkililerin Kenan'ın İspanya maçını oynamadan İtalya'ya gönderilmesini istedikleri ileri sürüldü. Buna gerekçe olarak da Juventus'un hafta sonundaki Fiorentina maçı gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise Juventus'tan gelen bu talebi anında geri çevirdiği haberde yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

