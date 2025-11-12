Kenan Yıldız kestirip attı: Bakın ne istedi!

Yayınlanma:
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın istediği rakam belli oldu. Juventus'un sözleşmesini uzatmak istediği Kenan Yıldız'la anlaşamadığı belirtildi.

İtalya'nın Juventus takımında Kenan Yıldız krizi yaşanıyor.

Gösterdiği performansla ilk 11'in değişmez oyunusu olan Kenan Yıldız'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ortaya çıktı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Juventus'un sözleşmesini uzatmak istediği Kenan Yıldız'la anlaşma sağlayamadığını yazdı. Taraflar arasında yapılan son zirvenin ardından görüşmelerin durdurulması kararı alındı.

KENAN NE İSTEDİ JUVENTUS NE VERDİ?

Gazetenin haberinde Kenan Yıldız'ın şu anda yıllık 1.7 milyon euro kazandığı, bunun da Juventus'un en düşük futbolcu maaşı olduğu belirtildi.

Kenan Yıldız tarih yazdıKenan Yıldız tarih yazdı

Kenan Yıldız'ın sezon başında transfer edilen Jonathan David'in 6 milyon euroluk maaşına yakın bir maaş talep ettiği, ancak kulübün 1 milyon euro daha düşük para önerisinde bulunduğu bildirildi. Kenan'ın da bunun üzerine anlaşmadan masadan kalktığı ifade edildi.

Kenan Yıldız için İngiliz kulübü Chelsea, sezon başında Juventus'a 67 milyon euro teklif etmişti. Ancak Juventus bunu kabul etmemişti.

Kenan'a şimdi de Chelsea'nin yanı sıra Real Madrid ve Arsenal'in de talip olduğu ileri sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

