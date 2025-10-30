Kenan Yıldız tarih yazdı

Yayınlanma:
Kenan Yıldız'dan tarihi başarı! Pogba'nın rekorunu egale etti, övgü yağdı.

Juventus’un Serie A’da Udinese karşısında aldığı 3-1’lik galibiyet, sadece üç puanla sınırlı kalmadı. Milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmada penaltıdan attığı golle kulüp tarihine geçti.
Genç yıldız, Juventus formasıyla 21 yaşına gelmeden Serie A’da en çok gol atan oyuncu unvanını Paul Pogba ile paylaşmaya başladı.

11 GOL

Kenan Yıldız, Udinese ağlarını havalandırarak Serie A’daki gol sayısını 11’e çıkardı. Bu istatistik, Juventus tarihinde 21 yaşına basmadan bu seviyeye ulaşan ilk isim olan Pogba’nın rekorunu egale etti. Kenan, bu başarıyla kulübün genç yıldızlar arasında yerini sağlamlaştırdı.

Brambilla’dan Övgü: “10 Numara Sorumluluğunu Harika Taşıyor”

Juventus’ta teknik direktör Igor Tudor’un ayrılığı sonrası geçici olarak göreve gelen Massimo Brambilla, maç sonrası Kenan Yıldız’a övgüler yağdırdı:

“Kenan tam bir oyuncuya dönüştü. Juventus’un 10 numarasını taşımak kolay değil ama bunu harika şekilde yapıyor.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

