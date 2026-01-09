Beşiktaş Antalya'daki ilk maçını kazandı
Süper Lig’de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya’da devam eden Beşiktaş ilk hazırlık maçında Romanya ekibi FCSB ile karşı karşıya geldi.
BEŞİKTAŞ GERİDEN GELEREK KAZANDI
Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede geriye düşen siyah-beyazlılar geriden gelerek rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Konuk ekip karşılaşmanın 68. dakikasında Mamadou Thiam’ın attığı golle öne geçti. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri ise 70. dakikada Ahmet Sami Bircan ve 75. dakikada Jota Silva kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.
KAMP KADROSU
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda.
KAMPTAN AYRILDILAR
Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista transferi nedeniyle Tammy Abraham ise eşinin rahatsızlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.