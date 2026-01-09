MHK Başkanı Galatasaray Samsunspor maçındaki olaylı pozisyon için yaşananları aylar sonra açıkladı

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına dair konuşan Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray - Samsunspor maçındaki olaylı pozisyon için flaş bir yorum geldi.

Kazımcan Karataş'ın elle oynadığı pozisyondaki devam kararı için konuşan Ferhat Gündoğdu, her elle oynamanın penaltı olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

"ONLARIN DA HAKLI OLDUĞU YER VAR"

Ferhat Gündoğdu açıklamasında "Galatasaray-Samsunspor maçındaki pozisyonda Kazımcan Karataş topu görüyor. Bu bir kriter. Ben bu kriterde panelde ayrıştım. Ama onların da haklı olduğu yer var. Tek kritere göre karar veremiyorsun" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

5 Aralık günü Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Samsunspor mücadelesinin son anlarına ev sahibi ekip 3-2 önde girdi. Uzatmalarda gelişen Samsunspor atağında top Kazımcan Karataş'ın eline çarptı. Hakem, topla oynama niyeti olmadığı gerekçesiyle devam kararı verirken ortalık karıştı.

Fenerbahçe ve Samsunspor art arda açıklamalar yaparak pozisyona itiraz etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hesap soracağını dile getirdi.