TFF Fenerbahçe Trabzonspor derbisine dair kararını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 5. haftanın ardından PFDK sevklerini açıkladı. Olaylı Fenerbahçe – Trabzonspor derbisinin ardından her iki takım da PFDK’ye sevk edildi.
PFDK SEVKLERİ
Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürattan sevk edildi. Trabzonspor’da ise Okay Yokuşlu ve Salih Tekke hakkında sevk gerçekleştirildi.
TFF’nin açıklaması şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 14.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OKAY YOKUŞLU’nun 14.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca15.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü SALİH TEKKE’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarıncave “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca16.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.