TFF Fenerbahçe Trabzonspor derbisine dair kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’de 5. haftanın ardından PFDK sevklerini açıkladı. Olaylı Fenerbahçe – Trabzonspor derbisinin ardından her iki takım da PFDK’ye sevk edildi.

PFDK SEVKLERİ

Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürattan sevk edildi. Trabzonspor’da ise Okay Yokuşlu ve Salih Tekke hakkında sevk gerçekleştirildi.

TFF’nin açıklaması şu şekilde: