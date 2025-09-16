Fenerbahçe bir imza daha attırdı: Transferler bitti derken anlaşma açıklandı

Fenerbahçe bir imza daha attırdı: Transferler bitti derken anlaşma açıklandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Bojana Milenkovic'i kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, transferlerine devam ediyor.

BOJANA MILENKOVIC İMZAYI ATTI

Sarı-lacivertliler son olarak Sırp smaçör Bojana Milenković’i kadrosuna kattığını duyurdu.

“ÇUBUKLI FORMA İLE SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Fenerbahçe’den transfere dair yapılan açıklamada “Bojana Milenković’e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

bojana-milenkovic.jpg
Bojana Milenkovic

BOJANA MILENKOVIC KİMDİR?

Kariyerine 2014 yılında Sırbistan Ligi ekiplerinden Kızılyıldız’da başlayan Bojana Milenković, Savino Del Bene Scandicci, Altay, CSM Volei Alba Blaj, Grupa Azoty Chemik Police, SC Prometey ve Nilüfer Belediyespor Eker formalarını giydi.

Milenkovic, 2023-24 Ukrayna Süper Kupası’nda MVP ödülüne layık görülmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

