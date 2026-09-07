TFF Dusan Vlahovic'i incelemeye aldı: Derbi sonrası ceza sürprizi

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yle karılaştı. Chobani Stadyumu'ndaki mücadelen 2-1 galip ayrılan siyah-beyazlılarda Dusan Vlahovic olay oldu.

DUSAN VLAHOVIC'İN HAREKETİ OLAY OLDU

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından Milan Skriniar ile tartışmaya giren Sırp futbolcunun el hareketi gündem oldu.

Dusan Vlahovic'e saha içerisinde kart çıkmazken VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Yayıncı kuruluşun pozisyon tekrarında yaşananları göstermesi üzerine Dusan Vlahovic için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TFF İNCELEMEYE ALDI

Tahir Kum'un aktardığına göre; TFF Hukuk Müşavirliği, Dusan Vlahovic'i incelemeye aldı. Yıldız futbolcunun 41. maddeden PFDK'ya sevk edilebileceğini aktaran Tahir Kum beklenen sevk halinde ceza çıkacağını ifade etti.

41. madde 2-5 maç arası men cezası öngörürken Dusan Vlahovic'in tahrik nedeniyle indirim alabileceği kaydedildi.