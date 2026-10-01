TFF başsavcılığın talimatına uymadı: Bir skandal daha ortaya çıktı
TFF bahis oynadığı gerekçesiyle 448 ismi disipline sevk etti. PFDK sevklerinin yankıları sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TFF'ye gönderdiği yazı ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini PFDK'ya sevk etti. Açıklanan listede kulüp başkanlarının yanı sıra TFF yöneticileri bile yer aldı.
BAŞSAVCILIĞIN TALİMATINA UYULMADI
Açıklanan listenin yankıları sürerken ilginç bir iddia ortaya atıldı. TFF'nin disiplin sevkleri öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarına uymadığı öne sürüldü.
BAHİS SEVKLERİ ÖNCESİ HABER VERİLMESİNİ İSTEMİŞLERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis operasyonlarının başlamasının ardından TFF'ye gönderdiği yazıda disiplin sevkleri öncesinde iş birliği yapılmasını ve şahısların bilgilerinin paylaşılmasını talep etmişti.
Halihazırda devam eden yasa dışı bahis ve şike soruşturmasını hatırlatan başsavcılık, listenin bilgi verilmeden açıklanması halinde şüphelilerin kaçabileceği veya delil bütünlüğünü bozabileceğini vurgulamıştı.
TFF'YE GÖNDERİLEN YAZI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Aralık 2025 tarihinde TFF'ye yolladığı yazı şu şekilde: