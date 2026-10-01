Halk TV Spor TFF başsavcılığın talimatına uymadı: Bir skandal daha ortaya çıktı

TFF başsavcılığın talimatına uymadı: Bir skandal daha ortaya çıktı TFF bahis oynadığı gerekçesiyle 448 ismi disipline sevk etti. PFDK sevklerinin yankıları sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TFF'ye gönderdiği yazı ortaya çıktı.