TFF bahis oynayan 1000 futbolcuyu açıklayacak

TFF bahis oynayan 1000 futbolcuyu açıklayacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
TFF, bahis skandalında adı geçen futbolcuları açıklamaya hazırlanıyor. Süper Lig ve alt liglerden toplam 1000 futbolcu disipline sevk edilecek. Gözler TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetiminde.

Türk Futbolunda bahis depreminde flaş gelişme!
Bahis oynayan 1000 futbolcu PFDK’ya sevk ediliyor.
Türk futbolunu sarsan bahis skandalında yeni bir aşamaya gelindi.

Teknik direktör TFF'ye çağrıda bulundu: Maçın incelenmesini istediTeknik direktör TFF'ye çağrıda bulundu: Maçın incelenmesini istedi


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları şüphesiyle 1000 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmeye hazırlanıyor.

AÇIKLAMA YAPILACAK !SAATLER KALDI

Açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Son dakika | Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 19 tutuklama talebiBahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 19 tutuklama talebi

Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan 2025’te soruşturmayı başlatmıştı.

Son 5 yıllık kayıtların inceleneceği duyuruldu.

Hakemler, futbolcular, yöneticiler ve yakın çevreleri mercek altına alındı.

HAKEMLER VE YÖNETİCİLERDEN SONRA FUTBOLCULAR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında 2 Süper Lig kulüp başkanı gözaltına alındı.

Futbolcuların sevki:

Süper Lig ve alt liglerden toplam 1000 futbolcu disipline sevk edilecek.

Bu gelişme Türk futbolunda büyük bir kriz yaratırken, kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Spor
Milli takım 3-0 kazandı
Milli takım 3-0 kazandı
"Hakem Galatasaray'ın penaltısını vermedi"
"Hakem Galatasaray'ın penaltısını vermedi"