Türk futbolunu sarsan bahis skandalında yeni bir aşamaya gelindi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadıkları şüphesiyle 1000 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmeye hazırlanıyor.
Açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Soruşturmanın kapsamı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan 2025’te soruşturmayı başlatmıştı.
Son 5 yıllık kayıtların inceleneceği duyuruldu.
Hakemler, futbolcular, yöneticiler ve yakın çevreleri mercek altına alındı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı.
Soruşturma kapsamında 2 Süper Lig kulüp başkanı gözaltına alındı.
Futbolcuların sevki:
Süper Lig ve alt liglerden toplam 1000 futbolcu disipline sevk edilecek.
Bu gelişme Türk futbolunda büyük bir kriz yaratırken, kamuoyunda şok etkisi yarattı.