Son dakika | Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 19 tutuklama talebi
Arlarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın bulunduğu 17’si hakem toplam 19 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı bahis skandalında, aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da bulunduğu 17'si hakem toplam 19 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

TAMAMI HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkmeye sevk edildi.

Tutuklanması istenen isimler şöyle:

- Murat Özkaya (Eyüpspor Başkanı)

- Umut Eken (Gazeteci),

- Ahmet Kıvanç Kader

- Umut Kaptan

- Nurullah Bayram

- Arif Taşkın

- Ufuk Tatlıcan

- Baran Karaman

- Batuhan Topçu

- Bedirhan Efe Akdoğan

- Yasin şen

- Yakup Yapıcı

- Nevzat Okat

- Şenol Bektaş

- Sabri Emre Tekin

- Miraç Yıldırım

- Cihad Buyurgan

- Mustafa Özel

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı bahis skandalında 7 Kasım Cuma günü 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17'si hakem 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 18'i gözaltına alınırken, 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gazeteci Umut Eken, yurt dışından gelerek teslim oldu.

Gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç da vardı. İkilinin "müsabaka sonucu etkileme'' suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Mehmet Fatih Saraç, aynı gün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

