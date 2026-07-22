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TFF açıkladı: Montella'ya kötü haber

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aldığı kötü haberle sarsıldı. TFF açıkladı

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF açıkladı: Montella'ya kötü haber

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aldığı kötü haberle sarsıldı. Montella, haberi alır almaz İtalya'nın Napoli şehrine gitti.

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TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Montella'nın ablası Caterina Montella'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF Vincenzo Montella
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