TFF'nin Montella'yı neden kovmadığını açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası İspanya ile Arjantin arasında oynanan final mücadelesiyle sona erdi. Dev maçta Arjantin'i tek golle mağlup etmeyi başaran İspanya şampiyonluğa ulaştı.

HERKES GİDERKEN MONTELLA KALIYOR

Dünya Kupası'nda başarısız bir performans sergileyen ülkelerde teknik direktörler bir bir istifa ederken Vincenzo Montella, milli takımdaki görevine devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İtalyan teknik adamı görevinden almazken bu karara dair tartışmalar devam ediyor. TFF'nin Montella'yla devam kararına dair Serdar Ali Çelikler'den ilginç bir iddia geldi.

"ŞİMDİ YENİ BİRİNİ GETİRİP YIPRATMAYA GEREK VAR MI"

Vole Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, TFF'nin kendisine "Biz 1 yıl sonra seçime gidecek bir yönetimiz. Önümüzde Uluslar Ligi var. Rakiplerimiz İtalya, Fransa, Belçika. Şimdi yeni birini getirip adamı yıpratmaya gerek var mı? Bu ayağa kaldırdı kaldırdı, kaldırmadı bay bay deriz. Euro elemelerine yeni biriyle başlarız" cevabını verdiğini öne sürdü.