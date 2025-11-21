TFF açıkladı: FIFA'dan ceza geldi

Yayınlanma:
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Kararı, TFF açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, mali olarak zor günler geçiriyor. Maaşları ödemekte zorlanan Mavi Şimşeklere bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

FIFA'DAN ADANA DEMİRSPOR'A 6 PUAN SİLME CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

TFF'den konuya dair yapılan açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

EKSİ 23 PUANDALAR

Daha önce de puan silme cezası alan Adana Demirspor, eksi 23 puanla ligde son sırada bulunuyor. Geçtiğimiz sezona kadar Süper Lig'de bulunan Adana Demirspor, Avrupa'da ülkemizi temsil etmişti.

