TFF açıkladı: Antrenmana katılmadı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 11 Ekim’de Bulgaristan ile deplasmanda 14 Ekim’de ise Gürcistan ile iç sahada karşı karşıya gelecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kritik iki mücadele öncesi TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen milliler çalışmalara başladı.

TFF’den yapılann açıklamaya göre salonda başlayan hazırlıklar taktik çalışmayla sona erdi.

UĞURCAN ÇAKIR ANTRENMANA KATILDI

Ay-yıldızlılarda Barış Alper Yılmaz, kampa bugün dahil olurken Berke Özer de sakatlığını atlatarak takınla çalıştı. Uğurcan Çakır ise antrenmana katılmadı.

HACIOSMANOĞLU SÜRPRİZİ

Hazırlıkları TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yerinden takip etti.