TFF Galatasaray Beşiktaş derbisi kararını açıkladı: Cezalar yolda

Yayınlanma:
TFF, PFDK sevklerini açıkladı. Beşiktaş, Galatasaray derbisindeki sarı kartlar nedeniyle takım olarak sevk edildi.

Süper Lig’de 8. haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PFDK sevklerini açıkladı. 6 Süper Lig kulübü, PFDK’ye sevk edildi.

DERBİ SEVKLERİ

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürattan kurula sevk edildiği belirtildi.

Derbinin sevkleri açıklandı

Samsunspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline gönderen hukuk müşavirliğinin Trabzonspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor'u da talimatlara aykırı hareket sebebiyle sevk ettiği aktarıldı.

Antalyaspor Antrenörü Erman Kılıç'ın talimatlara aykırı hareketi ile hakaret ve tehdidi nedeniyle tedbirli, futbolcusu Veysel Sarı'nın ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollandığı kaydedildi.

SELÇUK ŞAHİN GİDER AYAK SEVK EDİLDİ

Görevinden istifa eden ikas Eyüpspor'un eski teknik direktörü Selçuk Şahin'in de sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

