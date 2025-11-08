Tedesco'nun En Nesyri kararı belli oldu

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tedesco'nun En Nesyri kararı belli oldu.

Fenerbahçe, Kayserispor ile yarın Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Viktoria Plzen karşılaşmasında 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

TEDESCO DURAN'I OYNATACAK

Karşılaşma öncesi ilk 11'i belirlemeye çalışan teknik direktör Domenico Tedesco'nun En Nesyri kararının belli olduğu öğrenildi.

Tedesco'nun Viktoria Plzen maçında ilk 11'de görevlendirdiği En Nesyri'yi kulübeye çekmeyi kararlaştırdığı ileri sürüldü.

Karşılaşmada En Nesyri'nin yerine Jhon Duran'ın görev yapacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

