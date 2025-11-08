Fenerbahçe'de Tedesco hatayı affetmedi: Cezayı kesti

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 9 Kasım Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11 için kararını verdi.

Sinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladı

KAÇAN GOL PAHALIYA PATLADI

Milliyet’te yer alan habere göre; Domenico Tedesco, Viktoria Plzen maçına ilk 11’de başlayan En Nesyri’yi kulübeye oturtacak. Faslı futbolcunun maçın ilk yarısında kaçırdığı net pozisyonun bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

JHON DURAN İLK 11’DE BAŞLAYACAK

En Nesyri’nin yerine sakatlığını atlatarak forma giymeye başlayan Jhon Duran’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor. Viktoria Plzen maçına sonradan dahil olan Jhon Duran, performansı ile beğeni toplamıştı.