Fenerbahçe'de Tedesco hatayı affetmedi: Cezayı kesti

Fenerbahçe'de Tedesco hatayı affetmedi: Cezayı kesti
Yayınlanma:
Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Tedesco, ilk 11'i değiştiriyor.

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 9 Kasım Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11 için kararını verdi.

Sinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladıSinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladı

KAÇAN GOL PAHALIYA PATLADI

Milliyet’te yer alan habere göre; Domenico Tedesco, Viktoria Plzen maçına ilk 11’de başlayan En Nesyri’yi kulübeye oturtacak. Faslı futbolcunun maçın ilk yarısında kaçırdığı net pozisyonun bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

210225-youssef-en-nesyri-of-fenerbahce-celebrates-1920-jpg.webp

JHON DURAN İLK 11’DE BAŞLAYACAK

En Nesyri’nin yerine sakatlığını atlatarak forma giymeye başlayan Jhon Duran’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor. Viktoria Plzen maçına sonradan dahil olan Jhon Duran, performansı ile beğeni toplamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Galatasaray'a Kocaelispor maçı öncesi 2 kötü haber
Galatasaray'a Kocaelispor maçı öncesi 2 kötü haber
Ahmet Çakar: Galatasaray satmazsa enayidir!
Ahmet Çakar: Galatasaray satmazsa enayidir!
Fenerbahçe anlaşmayı duyurdu: İmzalar salı günü atılacak
Fenerbahçe anlaşmayı duyurdu: İmzalar salı günü atılacak