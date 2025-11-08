Sinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe - Kayserispor maçı için konuşan Sinan Engin, sarı-lacivertlilerin galip geleceğini ifade etti.

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 9 Kasım Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Fenerbahçe skandal sonrası kararını verdiFenerbahçe skandal sonrası kararını verdi

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yapacak.

“FENERBAHÇE KAZANIR”

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında galip geleceğini dile getirdi.

2024/11/08/hbfb.jpg

LİGDE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİLER

Geride kalan 11 haftada 25 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanda Beşiktaş’ı mağlup etmişti. 9 puandaki Kayserispor ise 16. sırada.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

