Sinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Kayserispor maçı için konuşan Sinan Engin, sarı-lacivertlilerin galip geleceğini ifade etti.
Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 9 Kasım Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Fenerbahçe skandal sonrası kararını verdi
OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yapacak.
“FENERBAHÇE KAZANIR”
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında galip geleceğini dile getirdi.
LİGDE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİLER
Geride kalan 11 haftada 25 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanda Beşiktaş’ı mağlup etmişti. 9 puandaki Kayserispor ise 16. sırada.
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun