Fenerbahçe skandal sonrası kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaştı. Çekya’da oynanan mücadelede taraflar sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe maçındaki skandal için ilk savunma

VAR’A RAĞMEN DEVAM KARARI VERDİ

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Jhon Duran’ın yerde kaldığı pozisyon maça damga vurdu. Topla birlikte ceza sahası içine giren Jhon Duran, rakibinin şortunun çekmesiyle yerde kaldı.

VAR’ın müdahalesiyle pozisyonu izleyen Hollandalı hakem Allard Lindhout devam kararı verdi.

UEFA’YA ŞİKAYET EDECEKLER

Allard Lindhout’un bu kararı tepkilere neden olurken Fenerbahçe yönetimi, skandal kararı UEFA’ya taşıyor. Sabah’ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, Hollandalı hakemi, UEFA’ya şikayet edecek.

DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPTI

3 yıl önce Hollanda Ligi’nde yönettiği Utrecht-Vitesse maçında da buna benzer bir karar veren Lindhout daha sonrasında verdiği röportajda hatasını itiraf etmişti.