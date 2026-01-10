Derbinin VAR hakemi belli oldu: Galatasaray maçındaki kararı tartışma konusu olmuştu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. Turtay VAR olarak görev yaptığı Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Barış Alper Yılmaz'ın golünde devreye girmemesi nedeniyle tartışma konusu olmuştu.