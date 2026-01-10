Derbinin VAR hakemi belli oldu: Galatasaray maçındaki kararı tartışma konusu olmuştu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. Turtay VAR olarak görev yaptığı Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Barış Alper Yılmaz'ın golünde devreye girmemesi nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin başlama saati olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirildi. Saat 20.45'te başlaması planlanan derbide ilk düdük 18.45'te çalacak.

VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY OLDU

Artık derbinin başlamasına saatler kalırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR hakemini açıkladı. Derbinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Kritik derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılığını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇINDAKİ KARARI OLAY OLMUŞTU

Sezon başında oynanan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Barış Alper Yılmaz'ın golden önce faul yapığı tartışmaları yaşanırken VAR'ın müdahale etmemesi nedeniyle Turtay özellikle Fenerbahçeli taraftarlarca eleştirilmişti.

