Fenerbahçe maçındaki skandal için ilk savunma

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

Çekya’da oynanan mücadelede tribünlerin açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı maça damga vuran olaylardan biri oldu.

Açılan pankart Türk taraftarların tepkilerine neden olurken Çek ekibinden olaya dair açıklama geldi.

Viktoria Plzen medya sorumlusu Vaclav Hanzlik, pankart ile ilgili gelen soru üzerine şu sözleri sarf etti:

"Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum."