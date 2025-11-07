Fenerbahçe maçındaki skandal için ilk savunma
Yayınlanma:
Fenerbahçe maçı öncesi statta açılan "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı için Viktoria Plzen'den açıklama geldi.
UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.
“TÜRKLERLE SAVAŞMAK GEREKİR”
Çekya’da oynanan mücadelede tribünlerin açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı maça damga vuran olaylardan biri oldu.
ÇEK EKİBİNDEN PANKART İÇİN İLK AÇIKLAMA
Açılan pankart Türk taraftarların tepkilerine neden olurken Çek ekibinden olaya dair açıklama geldi.
“ESPRİLİ BİR YAKLAŞIM SAVAŞ ANLAMI İÇERMİYOR”
Viktoria Plzen medya sorumlusu Vaclav Hanzlik, pankart ile ilgili gelen soru üzerine şu sözleri sarf etti:
"Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum."
