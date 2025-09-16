Tedesco ne yapacak şimdi? Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki ikinci maçına yarın çıkacak.

Sarı lacivertli takım birinci haftanın erteleme maçında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Maç Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme maçları nedeniyle ertelenmişti.

Tedesco yönetimindeki ilk maçta Fenerbahçe, kendi sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenmişti.

ALANYASPOR MAÇINDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Alanyaspor maçında ise Tedesco 7 futbolcudan yararlanamayacak.

Sarı lacivertli takımda transferleri geç yapılan Dorgeles Nene, Ederson, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Edson Alvarez statü gereği forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş da Alanyaspor'a karşı oynayamayacak.

Tedesco'nun nasıl bir 11 sahaya süreceği merak ediliyor.

