Tedesco ne yapacak şimdi? Fenerbahçe'de 7 eksik

Tedesco ne yapacak şimdi? Fenerbahçe'de 7 eksik
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında teknik direktör Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği 11 merak konusu oldu. Sarı lacivertli takımda 7 oyuncu forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki ikinci maçına yarın çıkacak.

Sarı lacivertli takım birinci haftanın erteleme maçında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Maç Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme maçları nedeniyle ertelenmişti.

Tedesco yönetimindeki ilk maçta Fenerbahçe, kendi sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenmişti.

ALANYASPOR MAÇINDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Alanyaspor maçında ise Tedesco 7 futbolcudan yararlanamayacak.

Sarı lacivertli takımda transferleri geç yapılan Dorgeles Nene, Ederson, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Edson Alvarez statü gereği forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş da Alanyaspor'a karşı oynayamayacak.

Tedesco'nun nasıl bir 11 sahaya süreceği merak ediliyor.

Fenerbahçe Trabzonspor maçında hayrete düşüren görüntüFenerbahçe Trabzonspor maçında hayrete düşüren görüntü

Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldiFenerbahçe'ye müjdeli haber geldi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Spor
Frankurt Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Frankurt Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Sinan Engin Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu duyurdu