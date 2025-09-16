Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi

Fenerbahçe'de bir süredir sahalardan uzak olan Jhon Duran sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Al Nassr'da kiraladığı Jhon Duran ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TEDAVİ İÇİN İSPANYA'YA GİTMİŞTİ

Özel tedavi için İspanya'ya giden genç golcü, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü ve Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Jhon Duran sahalara geri dönmeye hazırlanıyor

FENERBAHÇE'YE JHON DURAN MÜJDESİ

NTV Spor'da yer alan habere göre; ayak bileğinden enjeksiyon gören 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya yapılan son kontrollerde iyileşme görüldü.

Jhon Duran'ın kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe ile toplam 6 maça çıktı.

Genç yıldız, oynadığı 6 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

