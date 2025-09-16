Fenerbahçe Trabzonspor maçında hayrete düşüren görüntü

Trabzonspor’un Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe karşısında ilk kez bordo-mavili formayı giydi.

Kadıköy’de oynanan mücadelede Trabzonspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ancak Onana’nın performansı, hem Türkiye’de hem İngiltere’de büyük yankı uyandırdı.

Maç boyunca kalesine gelen 9 şutun 8’ini kurtaran, ayrıca 2 orta kesen Kamerunlu eldiven, sahadaki duruşu ve özgüveniyle taraftarlara güven verdi.

FotMob verilerine göre 8.7 reytingle “Maçın Adamı” seçilen Onana, Trabzonspor’un mağlubiyetine rağmen en çok konuşulan isim oldu.

İNGİLİZLER ŞAŞIRDI

Onana’nın performansı yalnızca Türkiye’de değil, İngiltere’de de gündem oldu. TalkSport, ESPN ve GiveMeSport gibi platformlar, kalecinin Trabzonspor’daki ilk sınavını “üstün performans” olarak değerlendirdi.

İngiliz taraftarlar Onana'nın performansını şaşkınlık içinde izlediler ve sosyal medyadadan şunlar paylaştılar:

Manchester United’da günah keçisi ilan edilmişti. Şimdi görüyoruz ki sorun Onana değilmiş.

Türkiye’de kendini buldu, sahaya liderliğini koydu.

Bu maçta Onana olmasaydı skor çok daha ağır olurdu.

Teknik Direktör Fatih Tekke de Onana’nın performansından memnun olduğunu dile getirerek, “Henüz iki antrenman yaptı ama coşkusu ve motivasyonu çok iyi. Umarım iyi bir sezon geçirir” ifadelerini kullandı.

Onana’nın bu çıkışı, Trabzonspor’un sezon içindeki hedefleri açısından umut verici bir başlangıç olarak yorumlanıyor.