Amedspor'un formasında Kürtçe slogan: TFF onayladı
Diyarbakır temsilcisi Amedspor, futbol tarihinde bir ilke imza attı.
Amedspor, profesyonel liglerde formasında Kürtçe slogan taşıyan ilk takım oldu.
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı
TEZGEL KOM İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPILDI
CEGA Medya'da yer alan habere göre; Amedspor, geçtiğimiz hafta Tezgel Kom ile göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı.
Yapılan anlaşma sonrası 1. Lig ekibi, Pendikspor ile oynanan maçta formasının göğsünde yeni sponsorun logosu ve sloganı ile çıktı.
FORMADA KÜRTÇE SLOGAN YER ALDI
Sponsorun kullandığı Kürtçe slogan olan, "Koma me bona we" (Grubumuz sizin için) sloganı logonun altında yer aldı.
TFF ONAYI ALDI
Türkiye Futbol Federasyonunun onayladığı Kürtçe sloganın formada yer alması Türkiye'de bir ilk olarak kayıtlara geçti.
3 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Amedspor, 1. Lig'e 2-0'lık Çorum FK mağlubiyeti ile başladı.
2. maçında Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Amedspor, daha sonra Sivasspor'u 4-2, Adana Demirspor'u 8-1 ve Pendikspor'u 2-1 yendi.
Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri, 10 puanla 4. sırada yer alıyor.
Kaynak:Cega Medya