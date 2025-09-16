Amedspor'un formasında Kürtçe slogan: TFF onayladı

Diyarbakır temsilcisi Amedspor, futbol tarihinde bir ilke imza attı.

Amedspor, profesyonel liglerde formasında Kürtçe slogan taşıyan ilk takım oldu.

TEZGEL KOM İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPILDI

CEGA Medya'da yer alan habere göre; Amedspor, geçtiğimiz hafta Tezgel Kom ile göğüs sponsorluğu anlaşması yaptı.

Yapılan anlaşma sonrası 1. Lig ekibi, Pendikspor ile oynanan maçta formasının göğsünde yeni sponsorun logosu ve sloganı ile çıktı.

Amedspor'un formasında Kürtçe slogan yer aldı

FORMADA KÜRTÇE SLOGAN YER ALDI

Sponsorun kullandığı Kürtçe slogan olan, "Koma me bona we" (Grubumuz sizin için) sloganı logonun altında yer aldı.

TFF Kürtçe sloganı onayladı

TFF ONAYI ALDI

Türkiye Futbol Federasyonunun onayladığı Kürtçe sloganın formada yer alması Türkiye'de bir ilk olarak kayıtlara geçti.

3 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Amedspor, 1. Lig'e 2-0'lık Çorum FK mağlubiyeti ile başladı.

2. maçında Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Amedspor, daha sonra Sivasspor'u 4-2, Adana Demirspor'u 8-1 ve Pendikspor'u 2-1 yendi.

Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri, 10 puanla 4. sırada yer alıyor.