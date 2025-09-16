Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi sonrası bordo-mavili ekipten ihraç edilmesi için çağrı yapıldı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe En Nesyri'nin golüyle 1-0 kazandı.

HAKEM KARARLARI MAÇA DAMGA VURDU

Derbinin hakemi Ozan Ergün'ün kararları maça büyük damga vurdu.

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı ve iptal edilen gollerin ardından hakeme sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılıklı açıklamalar yaptı.

Bordo Mavi Net'in Hacıosmanoğlu için yaptığı ihraç çağrısı

HACIOSMANOĞLU İÇİN İHRAÇ ÇAĞRISI

Bordo Mavi Net, Trabzonspor taraftarını Türkiye Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kulüpten ihraç edilmesi yönünde dilekçe yazmaya davet etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ESARET Mİ? CESARET Mİ?

Kamuoyuna Duyurumuzdur...

Dünyanın neresinde bir Trabzonsporlu var ise dikkatini, Trabzonspor kongre üyelerinin ise hem dikkat hem katkısını talep ediyoruz. Belki bu düzeni kökünden söküp atmaya gücümüz yetmez ama yılanı koynumuzda beslemediğimizi biliriz.

İki lafından biri "adalet ve temiz futbol paydaşlığı" olan, 2011 yılında çalınan şampiyonluğumuzu getirmeyi namus borcu bilip makam ve mevkiye kavuşunca susana diyeceğimiz var!

Ey İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu! Seni bu kulüpten ihraç ettireceğiz ! Trabzonspor üzerinden hesap görebileceğin, ağababalarına kendini ispat edeceğin araç değildir. Saygıdeğer Trabzonspor kongre üyelerine açık çağrımızdır! Esir olmayı değil cesur olmayı tercih ediyoruz ve TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor kulübünden kesin ihracı için dilekçe yazıyoruz!

Aşağıda bir örneği hazırlanmış olan dilekçeleri doldurup, ıslak imzalı şekilde "TRABZONSPOR YÖNETİM KURULU - Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Üniversite Mahallesi Ahmet Suat Özyazıcı Caddesi No:19E Ortahisar/TRABZON" adresine PTT marifetiyle iadeli taahhütlü postalayıp dilekçe ve posta makbuzunu fotoğrafını bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz.

"Esaret mi? Cesaret mi? diye soruyor bize mahfiller... Bir an tereddütsüz

CESARET !

CESARET !

CESARET !

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

