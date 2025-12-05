Caner Erkin'e rekor ceza: 13 maç yok

Yayınlanma:
Sakaryaspor’un tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, bu sezon gördüğü kırmızı kartlar ve saha içi olaylar nedeniyle toplamda 13 maç men cezası aldı. TFF son olarak Caner'e en üst sınırdan ceza verdi.

Yaz transfer döneminde Eyüpspor’dan Sakaryaspor’a katılan Caner Erkin’in yeni takımındaki kariyeri olaylı geçiyor. 37 yaşındaki futbolcu, saha içindeki agresif tavırları ve üst üste gördüğü kartlarla gündeme oturdu.

Yok artık Caner Erkin: Yine kırmızı kart gördüYok artık Caner Erkin: Yine kırmızı kart gördü

Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor formasıyla üç kez kırmızı kart gördü. Ayrıca takım arkadaşı Burak Altıparmak ile yaşadığı tartışmada tokat atması, tecrübeli oyuncunun kısa süreli kadro dışı bırakılmasına yol açtı.

TFF EN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ

Son olarak ligde oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Erkin, bu olayın ardından TFF tarafından en üst cezası sınırından 5 maç men aldı. Caner Erkin'e ayrıca 67 bin TL para cezası kesildi.

caner.png

DAHA ÖNCE DE 8 MAÇ CEZA ALDI

Deneyimli futbolcu, daha önceki kırmızı kartlarında 2 ve 6 maçlık cezalar almıştı. Bu sezon toplamda 13 maç men cezasına ulaşarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

caner.jpg

SADECE 2 ASİST YAPTI

Sakaryaspor’da bu sezon 8 maçta görev alan Caner Erkin, 2 asistlik katkı sağladı. Ancak yıldız futbolcu aldığı cezalar nedeniyle takımın gelecekteki planlamasında düşünülmüyor.

