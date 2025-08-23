Tanju Özcan affını istedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Affını isteyen Tanju Özcan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bazen algılar, gerçeklerin önüne geçebilmektedir.

Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir spor kulübünün taraftarlarına yönelik hasmane bir tutum içerisinde bulunmadım.

Ancak genel söylemlerim nedeniyle, halihazırda şahsıma karşı olumsuz bir tutum sergileyen bazı kişi ve gruplar, mizah amacıyla başlatılan bir süreci farklı şekilde yorumlayarak değerli Fenerbahçe taraftarlarını şahsıma karşı kışkırtmaya çalışmıştır.

Bu süreçte herhangi bir kötü niyet taşımadığımı özellikle belirtmek isterim. Bununla birlikte, maksadımı aştığımı samimiyetle düşünen Fenerbahçe taraftarlarına, bu videoyu paylaşarak Fenerbahçe camiasına yanlış anlaşılmalar için özürlerimi iletiyorum.

İŞTE TANJU ÖZCAN'IN PAYLAŞIMI

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'den Anderson Talisca, Dominik Livakovic ve Archie Brown'ı Boluspor'a isteyen Tanju Özcan daha sonrasında Ali Koç ile telefonda görüşmüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özcan, Ali Koç'u sert sözlerle eleştirmişti.

