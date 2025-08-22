Tanju Özcan Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı

Yayınlanma:
Ali Koç ile telefonda görüşen Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile telefonda görüştü. Konuşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı:

Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı.

Bak Ali Koç! Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim.

“Yalı çocuğu” şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez.

Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz Fetö kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim.

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsındam değil ama “Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?” Şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım.

tanju-ozcan-ali-koc.png

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya paylaşımı yapan Tanju Özcan, Ali Koç’a seslenerek "Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

