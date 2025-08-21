Tanju Özcan'dan Ali Koç'a çağrı: Boluspor'a göndermezsen aslanın adını Ali Koç koyacağım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a X üzerinden çağrı geldi.

''LIVAKOVIC, BROWN VE TALISCA’YI GÖNDERMEZSEN…''

Özcan yaptığı paylaşımda, "Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım" ifadelerini kullandı.

BOLUSPOR GALİBİYET ALAMADI

1. Lig ekibi Boluspor, ligin ilk maçında Vanspor FK'ya 3-2 mağlup oldu.

İkinci hafta maçında deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Mustafa Er'in teknik direktörlüğünü yaptığı Boluspor, 3. hafta maçında Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, 24 Ağustos Pazar günü 19.00'da başlayacak.

