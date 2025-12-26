Burak Yılmaz'ın yıldızı Galatasaray maçında yok: TFF açıkladı

Yayınlanma:
Gaziantep FK Teknik Direktör Burak Yılmaz, şoke eden haberi aldı. Yıldız oyuncusu Galatasaray maçında yok. TFF açıkladı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 18. haftasındaki Galatasaray maçına yıldız oyuncusundan yoksun çıkacak. Teknik direktör Burak Yılmaz şoke eden haberi aldı. TFF'nin açıklamasına göre Gaziantep FK'lı oyuncu Galatasaray maçında olmayacak.

PFDK CEZA VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden PFDK kararları açıklandı. Gaziantep FK'lı oyuncuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu KEVIN MANUEL RODRIGUES’in, 22.12.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına.

"HAKEM İSPANYOLCA BİLİYOR MU?"

Rodriguez, Başakşehir ile yapılan maçta direkt kırmızı kart görmüştü.
Burak Yılmaz, maçtan sonra şunları söylemişti:
"Küfretmiş. Hakem küfür ettiğini söylüyor. Kevin'in kendisi küfür etmediğini söylüyor. Hakemin ne kadar İspanyolca bildiğini bilmiyorum ama 'küfür etti.' diyorsa hakeme inanmak zorundayız. Oyuncumun da böyle bir adam olmadığını biliyorum. Artık yaşanmışla alakalı, hakemle alakalı çok konuşacak bir şey yok. Eğer o kırmızı kartı görüyorsa hatalı olan Kevin'dır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

