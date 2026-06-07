Süper Lig'in yeni ekibinden 150 milyon dolar açıklaması

Erzurumspor FK ve Amedspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum FK'nın transfer bütçesinin 150 milyon dolar olduğu öne sürülmüştü.

Çorum ekibi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu ses getiren iddiaya yanıt verdi ve iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

150 MİLYON DOLAR YALANLAMASI

Çorum FK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde: