Süper Lig'in yeni ekibinden 150 milyon dolar açıklaması
Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nın transfer bütçesinin 150 milyon dolar olduğu iddia edilmişti. Çorum FK, yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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Erzurumspor FK ve Amedspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum FK'nın transfer bütçesinin 150 milyon dolar olduğu öne sürülmüştü.
Erzurumspor FK ve Amedspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum FK'nın transfer bütçesinin 150 milyon dolar olduğu öne sürülmüştü.
Çorum ekibi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu ses getiren iddiaya yanıt verdi ve iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
150 MİLYON DOLAR YALANLAMASI
Çorum FK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
''Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde, kulübümüzün yönetim yapısı ve yeni sezon planlamalarına ilişkin çeşitli haber ve paylaşımlar yer almaktadır.
Söz konusu paylaşımlarda yer alan; Sayın Savaş Balçık'ın kulüp başkanlığı görevini üstleneceği, Sayın Baran Korkmazoğlu'nun başkan yardımcılığı görevine geleceği ve yeni sezon için 150 milyon dolar bütçe ayrıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.
ARCA Çorum FK'nın yönetim yapısı, idari yapılanması ve yeni sezona ilişkin planlamaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme yetkisi yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanallarına aittir.
Kulübümüzle ilgili gelişmelerin, doğruluğu teyit edilmemiş haber ve paylaşımlar yerine resmi kaynaklarımız üzerinden takip edilmesini önemle rica ederiz.
Taraftarlarımıza ve spor kamuoyuna göstermiş oldukları ilgi, güven ve destek için teşekkür ederiz.''
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi