Çorum FK dağılıyor

Erzurumspor FK ve Amedspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum FK'da 30 futbolcudan 7'sinin 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi bitecek.

ÇORUM FK DAĞILIYOR

Çorum FK'da Hasan Hüseyin Akınay, İbrahim Sehic, Kerem Kalafat ve Erkan Kaş’ın yanı sıra, Artvin Hopaspor’da kiralık oynayan Taha İbrahim Reçber'in sözleşmeleri resmi olarak 30 Haziran'da sona erecek.

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Grenoble forması giyen Efe Sarıkaya ile Partizan’dan transfer edilen İbrahim Zubairu’nun sözleşmeleri de sezon sonunda sona erecek. Arca Çorum FK yönetiminin iki oyuncunun satın alma opsiyonlarıyla ilgili henüz resmi bir karar açıklamadığı öğrenilirken, Zubairu’nun takımda kalma ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.

GERİ DÖNEN FUTBOLCULAR VAR

Sezon boyunca farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen Emeka Eze, Hasan Ege Akdoğan, Kenan Fakılı, Semih Akyıldız, Taha İbrahim Reçber, Mahmut Emin Güler, Polat Abay, Berkay Arı ve Osman Şahin, liglerin tamamlanmasının ardından Arca Çorum FK'ya geri döndü. Kulüp yönetiminin söz konusu oyuncularla ilgili yeni sezon planlamasını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.

Arca Çorum FK’da Berkay Arı’nın sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ederken, Arda Hilmi Şengül, Cemali Sertel, Eren Karadağ, Furkan Çetinkaya, Mahmut Eren Güler ve Kenan Fakılı’nın kulüple olan kontratları 30 Haziran 2028’de sona erecek. Kadrodaki diğer oyuncuların sözleşmeleri ise 30 Haziran 2027’ye kadar geçerliliğini koruyor.

KADRO BÜYÜK BÖLÜMDE DEĞİŞECEK

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de boy gösterecek Arca Çorum FK’da yeni sezon öncesi kadroda kapsamlı bir değişim yaşanması bekleniyor. Takımdan ayrılacak ve yola devam edilecek isimlerin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtilirken, sözleşmesi devam eden 29 futbolcu bulunmasına rağmen yönetimin kadroyu yeniden şekillendirmek adına nasıl bir planlama yapacağı merakla bekleniyor.