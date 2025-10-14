Süper Lig'in efsanesi amatör ligde ilk maçına çıktı
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, son yıllarda yaşadığı mali krizler ve transfer engelleri nedeniyle Süper Lig’den amatör lige kadar gerileyerek tarihinin en zorlu dönemini yaşıyor.
TARİHİNDE İLK KEZ AMATÖRDE
Denzilispor tarihinde ilk kez amatörde sahaya çıktı.
Yeşil - Siyahlı ekip, Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’taki ilk hafta mücadelesinde yüzleri güldürdü.
Geçen sezondan kalan ceza nedeniyle taraftar desteğinden yoksun çıktığı Denizli Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada, Yeşil Çivril Belediyespor’u 1-0 mağlup eden Denizlispor, sezona üç puanla başladı.
TRANSFER YASAĞI VAR
Transfer yasağı nedeniyle son dört yıldır kadrosuna takviye yapamayan kulüp, sahaya tamamen altyapısından yetişen 17-20 yaş aralığındaki genç oyuncularla çıktı.
FIFA’nın amatör ligde dahi uyguladığı transfer kısıtlamalarıyla mücadele eden Denizlispor, genç kadrosuyla elde ettiği bu galibiyetle hem moral buldu hem de camiasına umut verdi.