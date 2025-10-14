Süper Lig takımı uçak bulamadı: Deplasmana trenle gidecekler

Süper Lig takımı uçak bulamadı: Deplasmana trenle gidecekler
Kocaelispor, Konya deplasmanına Yüksek Hızlı Trenle gidecek. Yeşil Beyazlı yönetim Sabiha Gökçen'den uygun uçak bulamadığı için yeni bir rota oluşturdu.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hafta sonu oynayacağı Konyaspor karşılaşması için farklı bir ulaşım tercihi yaptı.
Yeşil - Siyahlı ekip, Konya’ya hava yoluyla değil, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat edecek.

Milli takımı Kocaeli'nde bekleyen sürprizi açıkladı: Şimdiye kadar görülmemişMilli takımı Kocaeli'nde bekleyen sürprizi açıkladı: Şimdiye kadar görülmemiş

Kocaelispor yönetiminin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Konya’ya uygun uçuş saatlerinin bulunmaması nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi.

İzmit’ten Konya’ya trenle ulaşım süresi yaklaşık 3 saat 20 dakika sürüyor.

Kocaelispor Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TREN CUMA GÜNÜ SAAT 13:16'DA

Kocaelispor kafilesi, Cuma günü saat 13.16’da YHT ile yola çıkacak ve Konya’ya varışın ardından kampa girecek. Maçın ardından ise Selçuklu Garı’ndan saat 18.43’te hareket edecek trenle geri dönüş yapılacak.

Selçuk İnan tren yolculuğunun daha konforlu geçeceğini söyledi

SELÇUK İNAN: DAHA KONFORLU

Teknik Direktör Selçuk İnan, bu ulaşım tercihiyle ilgili olarak, "Daha konforlu olacağını düşünüyoruz. Uçak saatleri bize pek uymuyordu, yolculuk uzuyordu. Ayrıca halkla iç içe olmak, birlikte seyahat etmek de farklı bir deneyim olabilir. Oyuncularımızla bu fikri paylaştık, olumlu karşıladılar. Güzel bir yolculuk olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

ZORLU MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ

Konyaspor ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig karşılaşması, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14:30'da başlayacak. Maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU:

Puan durumu

Kocaelispor 15. sırada yer alırken Konyaspor ise 8. sırada.

