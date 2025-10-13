Milli takımı Kocaeli'nde bekleyen sürprizi açıkladı: Şimdiye kadar görülmemiş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Kocaeli'nde Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

Özgür Kocaeli gazetesinden Hayrettin Albayrak, maç öncesi milli takımı bekleyen sürprizi "Görülmemiş bir gösteri" diyerek açıkladı. Albayrak, yazısında şu ifadelere yer verdi:

- Milli takım futbolcuları ilk kez Kocaeli’nde oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bizler de aynı şekilde ilk kez A Milli düzeyde resmi bir maça ev sahipliği yapacağız. Maç biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Zaten sponsorlara ayrılan belli sayıda bilet vardı. Bu durumda Turka Kocaeli Stadyumu, hem maçın önemi hem de doluluk açısından tarihi günlerinden birini yaşayacak. Tamamen dolu tribünler önünde müthiş bir atmosfer olacaktır. Hodri Meydan Derneği Başkanı Enver Güler ile görüştüm; daha önce görülmemiş bir koreografi gösterisine hazırlandıklarını söyledi. Hodri Meydan’ın Kocaelispor maçlarındaki koreografilerini biliyoruz, gerçekten harika işler çıkarıyorlar. Bu kez milli takım için çok özel bir hazırlık var. Merakla ve heyecanla bekliyoruz.

"İYİ Kİ İZMİT’E VERMİŞİZ DESİNLER"

- Madem maç İzmit’te, o zaman Hodri Meydan da farkını göstermeli. Buradan TFF Başkanı ve yönetimine de teşekkür etmek gerekir. Haziran ayının sonunda belli olmuştu Gürcistan maçının İzmit’te oynanacağı. İkincilik yarışındaki tek rakibimizin Gürcistan olacağı ve rövanşın büyük önem taşıyacağı o dönemde de biliniyordu. TFF, Kocaeli halkına ve Kocaelispor taraftarına inanıp güvendi ki, bu maçı İzmit’e verdi. Bize düşen görev, alınan sonuç ve yaratılan atmosferle TFF yetkililerine “İyi ki bu maçı İzmit’e vermişiz” dedirtmek olmalı. Eğer bunu başarabilirsek, bundan sonra tıpkı Konya gibi A Milli Takım’a sık sık ev sahipliği yaparız.

- Evet, büyük bir heyecan ve merakla yarın akşamı bekliyoruz. Türkiye adeta nefesini tuttu, İzmit’teki Gürcistan maçına odaklandı. Dünya Kupası yolunda kritik bir eşikteyiz. İnşallah bu maçı da geçip 24 yıllık hasreti sona erdiririz. Eğer Dünya Kupası’na gitmeyi başarırsak, İzmit’teki bu maç uzun yıllar unutulmayacak, hep hatırlanacaktır.