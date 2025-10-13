Milli takımda skandal: Montella kararı belli oldu

Kampı terk eden Berke Özer, Vincenzo Montella olduğu sürece milli takıma katılmayacağını açıkladı

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında Bulgaristan’a konuk olan A Milli Futbol Takımımız sahadan 6-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönen millilerde Berke Özer krizi patladı. Genç file bekçisi, İstanbul’a dönmelerinin ardından kamptan ayrıldı.

İZİNSİZ AYRILDI İDDİASI

Yaşananların ardından bir açıklama yayınlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) oyuncunun “teknik ve idari ekibe” bilgi vermeden izinsiz bir şekilde kampı terk ettiğini bildirdi.

berke-ozer-aa-2406908.jpg
Berke Özer kampı terk etti

TFF'YE CEVAP GECİKMEDİ

TFF’nin açıklamaları üzerine bir paylaşım yapan Berke Özer ise ayrılışından teknik ve idari ekibin bilgisi olduğunu aktardı.

MİLLİ TAKIMA KATILMAYACAK

Kadro tercihlerinin torpille yapıldığını vurgulayan Berke Özer, Vincenzo Montella takımın başında olduğu sürece milli takıma katılmayacağını belirtti.

vincenzo-montella-turkiye-milli-takim-1719570443-141147.jpg
Montella gidene kadar milli takıma gelmeyecek

BERKE ÖZER NE CEZA ALACAK?

Milli takım kampını terk eden genç kalecinin "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ye sevk edilecek. Konuya ilişkin maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" deniliyor.

Berke Özer’in açıklaması şu şekilde:

A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı.

Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurtdışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da "teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni" dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım.

Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine, uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonumuzun parçası olmaktan her zaman onur duydum.

Benim için Millî Takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi

bundan sonra da Ay Yıldızlı forma için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımımızın formasını gururla temsil etmiş olan bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor ve yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine
bırakıyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

