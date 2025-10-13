Ahmet Çakar Victor Osimhen'in alabileceği ağır cezayı açıkladı

Süper Lig’de milli ara devam ederken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray’a dair değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe sürprizi

“4-5 MAÇ CEZA ALIR”

Victor Osimhen’in saha içerisindeki agresif tavırlarını eleştiren Ahmet Çakar, "Victor Osimhen bir Galatasaray efsanesi olma yolunda. Büyük paraları reddetti ve aidiyet gösterdi. Ancak Osimhen böyle agresif davranmaya devam ederse bir anda olmadık hareket yapar ve 4-5 maç ceza alır" dedi.

“OKAN BURUK DİREKTEN DÖNDÜ”

Liverpool galibiyetini değerlendiren Ahmet Çakar, "Okan Buruk direkten döndü. Liverpool galibiyetiyle yerini sağlamlaştırdı. Derbi puanı ise çok iyi. Efsane Fatih Terim'den bile daha iyi. Okan Buruk için kritik nokta Avrupa'da başarıdır. Büyük hoca olmak istiyorsa Avrupa karnesini düzeltmeli. Eğer Liverpool'a yenilseydi büyük tepki alırdı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar

“GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK”

Galatasaray’ın şampiyon olacağını vurgulayan Ahmet Çakar, "Galatasaray, zaten şampiyon olacağını biliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Alışmış kudurmuştan beterdir. Artık taraftar daha iyisini istiyor” diyerek sözlerini noktaladı.