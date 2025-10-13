Ahmet Çakar Victor Osimhen'in alabileceği ağır cezayı açıkladı

Ahmet Çakar Victor Osimhen'in alabileceği ağır cezayı açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray'a dair konuşan Ahmet Çakar, Victor Osimhen'in agresif tavırlarına dikkat çekti. Çakar, oyuncunun 4-5 maçlık bir ceza alabileceğini aktardı.

Süper Lig’de milli ara devam ederken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray’a dair değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe sürpriziHakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe sürprizi

“4-5 MAÇ CEZA ALIR”

Victor Osimhen’in saha içerisindeki agresif tavırlarını eleştiren Ahmet Çakar, "Victor Osimhen bir Galatasaray efsanesi olma yolunda. Büyük paraları reddetti ve aidiyet gösterdi. Ancak Osimhen böyle agresif davranmaya devam ederse bir anda olmadık hareket yapar ve 4-5 maç ceza alır" dedi.

2024/11/07/hbgs.jpg

“OKAN BURUK DİREKTEN DÖNDÜ”

Liverpool galibiyetini değerlendiren Ahmet Çakar, "Okan Buruk direkten döndü. Liverpool galibiyetiyle yerini sağlamlaştırdı. Derbi puanı ise çok iyi. Efsane Fatih Terim'den bile daha iyi. Okan Buruk için kritik nokta Avrupa'da başarıdır. Büyük hoca olmak istiyorsa Avrupa karnesini düzeltmeli. Eğer Liverpool'a yenilseydi büyük tepki alırdı" ifadelerini kullandı.

ahmet-cakar-4d55f.jpg
Ahmet Çakar

“GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK”

Galatasaray’ın şampiyon olacağını vurgulayan Ahmet Çakar, "Galatasaray, zaten şampiyon olacağını biliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Alışmış kudurmuştan beterdir. Artık taraftar daha iyisini istiyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Spor
Sadettin Saran'ın göndereceği üçüncü kişi belli oldu
Sadettin Saran'ın göndereceği üçüncü kişi belli oldu
Icardi göndermesi: Fotoğrafı olay oldu
Icardi göndermesi: Fotoğrafı olay oldu
Milli takımda skandal: Montella kararı belli oldu
Milli takımda skandal: Montella kararı belli oldu