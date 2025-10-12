Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe sürprizi

Bulgaristan karşısında alınan 6-1’lik galibiyetin ardından İtalyan basınına konuşan Hakan Çalhanoğlu, çarpcı açıklamalarda bulundu.

“BU YAZ HİÇBİR ŞEY OLMADI”

Transfer dönemi boyunca Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması hakkında milli oyuncu, "Bu yaz hiçbir şey olmadı!" ifadelerini kullandı.

“BEN BİR INTER OYUNCUSUYUM”

Inter için mücadele edeceğini vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Ben her zaman bir Inter oyuncusu oldum ve burada devam etmekten mutluyum. Kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü dediğim gibi ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden, her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözlerini sarf etti.

“BEN KAZANAMAYACAĞIM AMA O KAZANABİLİR”

Juventus forması giyen Kenan Yıldız için de konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Kenan Yıldız, Ballon d'Or'u kazanabilir. Ben kazanamayacağım ama o kazanabilir, bunu başarabilir” dedi.