Galatasaray'daki kaprisli futbolcuyu açıkladı: Kerem Aktürkoğlu gibi yollarlar
Galatasaray'a dair konuşan Evren Turhan, Mauro Icardi, Leroy Sane ve Gabriel Sara'yı eleştirdi.

Süper Lig’de milli ara devam ederken Galatasaray’da Başakşehir maçı için hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılılardaki son duruma dair değerlendirmelerde bulunan Evren Turhan, futbolculara dair eleştirilerini sıraladı.

“MAURO ICARDI AYRILMAK İSTEMİYOR”

Mauro Icardi’nin bitecek olan sözleşmesine değinen Evren Turhan, "Mauro Icardi ayrılmak istemiyor. Kız arkadaşı İstanbul'u ve buradaki hayata alıştı. Icardi de mutluluğunu sahada yansıtmalı. Yoksa yedekte kalır” dedi.

“GABRIEL SARAN’NIN KAPRİSLERİ VAR”

Gabriel Sara’ya yüklenen Evren Turhan, "Gabriel Sara'nın kaprisleri var. Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu nasıl yolladıysa bunları da yollar. Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı yeniden kazandı. Böyle işlerin altından kalkar" ifadelerini kullandı.

“SANE OLAYINI İLKAY GÜNDOĞAN ÇÖZECEK”

Leroy Sane için ise Evren Turhan, "Leroy Sane olayını ise İlkay Gündoğan çözecek. Kendisi saha dışında arıza çıkartmıyor. Problemi saha içerisi" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

