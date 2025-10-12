Galatasaray'da büyük zarar

Galatasaray'da büyük zarar
Yayınlanma:
Süper Lig devlerinden mali tabloya dair art arda KAP açıklamaları gelirken en fazla zarar eden kulüp Galatasaray oldu.

Süper Lig’de dört büyükler mali durumlarına dair tabloları Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

GALATASARAY EN FAZLA ZARAR EDEN KULÜP

Bağımsız denetçilerin geçmiş raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Galatasaray, 688,5 milyon lirayla (14,38 milyon euro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor.

resized-d0b4e-32565fa2ghasoc4b1dgasgd.jpg

TRABZONSPOR TAKİP ETTİ

Sarı-kırmızılıları 668,5 milyon lira (13,96 milyon euro) zararla Trabzonspor takip ediyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

EN AZ ZARAR FENERBAHÇE’NİN

Beşiktaş’ın 353,1 milyon lira (7,37 milyon euro) zararla kapattığı sezonda, Fenerbahçe de 310,1 milyon liralık (6,47 milyon euro) zarara engel olamadı.

Galatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attıGalatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Spor
Galatasaray'daki kaprisli futbolcuyu açıkladı: Kerem Aktürkoğlu gibi yollarlar
Galatasaray'daki kaprisli futbolcuyu açıkladı: Kerem Aktürkoğlu gibi yollarlar
Milli takımda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
Milli takımda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı