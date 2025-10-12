Galatasaray'da büyük zarar

Süper Lig’de dört büyükler mali durumlarına dair tabloları Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

GALATASARAY EN FAZLA ZARAR EDEN KULÜP

Bağımsız denetçilerin geçmiş raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Galatasaray, 688,5 milyon lirayla (14,38 milyon euro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor.

TRABZONSPOR TAKİP ETTİ

Sarı-kırmızılıları 668,5 milyon lira (13,96 milyon euro) zararla Trabzonspor takip ediyor.

EN AZ ZARAR FENERBAHÇE’NİN

Beşiktaş’ın 353,1 milyon lira (7,37 milyon euro) zararla kapattığı sezonda, Fenerbahçe de 310,1 milyon liralık (6,47 milyon euro) zarara engel olamadı.

