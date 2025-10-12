Galatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attı

Sezon başında Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom’a gitme talebi reddedilen Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray yönetimi yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Türkiye Gazetesi’nden Ali Naci Küçük’ün haberine göre Barış Alper Yılmaz yeni sözleşmeye imzayı attı.

MAAŞINA ZAM

Oyuncunun 2028’de bitecek sözleşmesinin süresi değişmezken maaşına ise ciddi bir zam yapıldı. Sarı-kırmızılılar, yıllık 100 milyon TL alan oyuncunun maaşını 150 milyon TL’ye çıkardı.

Barış Alper ile anlaşma tamam

50 MİLYON TL’LİK BONUS

Haberde ayrıca yapılan yeni sözleşmede ciddi bonus maddelerinin yer aldığı kaydedildi. Barış Alper Yılmaz’ın şartları yerine getirmesi halinde 50 milyon TL daha ek kazanç sağlayacağı aktarıldı.

8 MAÇTA 3 GOL VE 4 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 8 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 4 asist kaydetti. Oyuncu transfer talebinin reddedilmesi sonrası 2 maç kadro dışı kalmıştı.