Galatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attı

Galatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attı
Yayınlanma:
Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı. Sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

Sezon başında Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom’a gitme talebi reddedilen Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray yönetimi yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Türkiye Gazetesi’nden Ali Naci Küçük’ün haberine göre Barış Alper Yılmaz yeni sözleşmeye imzayı attı.

Ahmet Çakar Osimhen için rest çekti: Olay Galatasaray iddiasıAhmet Çakar Osimhen için rest çekti: Olay Galatasaray iddiası

MAAŞINA ZAM

Oyuncunun 2028’de bitecek sözleşmesinin süresi değişmezken maaşına ise ciddi bir zam yapıldı. Sarı-kırmızılılar, yıllık 100 milyon TL alan oyuncunun maaşını 150 milyon TL’ye çıkardı.

image-870x-68b19ced77e13.webp
Barış Alper ile anlaşma tamam

50 MİLYON TL’LİK BONUS

Haberde ayrıca yapılan yeni sözleşmede ciddi bonus maddelerinin yer aldığı kaydedildi. Barış Alper Yılmaz’ın şartları yerine getirmesi halinde 50 milyon TL daha ek kazanç sağlayacağı aktarıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

8 MAÇTA 3 GOL VE 4 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 8 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 4 asist kaydetti. Oyuncu transfer talebinin reddedilmesi sonrası 2 maç kadro dışı kalmıştı.

Kaynak:Türkiye Gazetesi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Spor
Bulgaristan'da Türkiye depremi
Bulgaristan'da Türkiye depremi
Sadettin Saran'ın Murat Ülker'den ne isteyeceği ortaya çıktı
Sadettin Saran'ın Murat Ülker'den ne isteyeceği ortaya çıktı