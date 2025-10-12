Ahmet Çakar Osimhen için rest çekti: Olay Galatasaray iddiası
Ahmet Çakar’ın Victor Osimhen için sarf ettiği sözlerin yankıları devam ederken ünlü yorumcudan yeni bir açıklama geldi.
Beyaz Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray’ın kendisine 75 milyon euroluk tazminat davası açacağına dair çıkan haberlere sert çıktı.
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
“YAPMAZSANIZ DA NAMERTSİNİZ”
Galatasaraylı yöneticilere yüklenen Ahmet Çakar, “Ben geçen hafta Osimhen’in bir önemli rahatsızlığı olduğunu söyledim rahatsızlığı ile ilgili bir isim vermedim. İki programdan önce Yener İnce ile görüştüğümü söyledim. Yener İnce’ye durumu anlattım ‘Hayır hocam Osimhen tertemiz hiçbir rahatsızlığı yok’ dedi. Üç haber alma kaynağı kanunen açıklamak zorunluluğum yok mahkemede bile. Dört Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerin Osimhen ile ilgili olumsuz bir durum yok. Beş Allah hepimizin yardımcısı olsun. 75 milyon euro az 175 milyon euroluk açsınlar. 75 milyon euroluk tazminat davasının harcı ne kadar biliyor musun, yüzde 15’mi ne. Sonuç Galatasaraylı yöneticiler elinizi korkak alıştırmayın. Yapmazsanız da namertsiniz” sözlerini sarf etti.
AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?
Ahmet Çakar’ın Victor Osimhen’in hasta olduğuna yaptığı açıklama şu şekilde:
"Victor Osimhen'in hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bana bir bilgi geldi. Osimhen'in hastalığını anlatmayı bir spor adamı ve 2 çocuk babası olarak istemem. Yanlış bulurum. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuştum 'Size gelen bilgi doğru değil' dedi. Osimhen'in bu rahatsızlığı belki de onun hayatının geri kalanını ilgilendirecek. Kurallar gereği Sağlık Bakanlığı bunu bilmek zorundaydı. Yarın öbür gün bu iddialar yalanlanırsa Yener İnce'nin içinden geçerim. Bu durumdan Galatasaraylı yetkililerin de haberi var. Bazı devletlerin bazı hastalıkları bilmesi gerekiyor."