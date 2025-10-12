Ahmet Çakar Osimhen için rest çekti: Olay Galatasaray iddiası

Ahmet Çakar’ın Victor Osimhen için sarf ettiği sözlerin yankıları devam ederken ünlü yorumcudan yeni bir açıklama geldi.

Beyaz Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray’ın kendisine 75 milyon euroluk tazminat davası açacağına dair çıkan haberlere sert çıktı.

“YAPMAZSANIZ DA NAMERTSİNİZ”

Galatasaraylı yöneticilere yüklenen Ahmet Çakar, “Ben geçen hafta Osimhen’in bir önemli rahatsızlığı olduğunu söyledim rahatsızlığı ile ilgili bir isim vermedim. İki programdan önce Yener İnce ile görüştüğümü söyledim. Yener İnce’ye durumu anlattım ‘Hayır hocam Osimhen tertemiz hiçbir rahatsızlığı yok’ dedi. Üç haber alma kaynağı kanunen açıklamak zorunluluğum yok mahkemede bile. Dört Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerin Osimhen ile ilgili olumsuz bir durum yok. Beş Allah hepimizin yardımcısı olsun. 75 milyon euro az 175 milyon euroluk açsınlar. 75 milyon euroluk tazminat davasının harcı ne kadar biliyor musun, yüzde 15’mi ne. Sonuç Galatasaraylı yöneticiler elinizi korkak alıştırmayın. Yapmazsanız da namertsiniz” sözlerini sarf etti.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

